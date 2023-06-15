Житель Коми выиграл в лотерею более 12 миллионов рублей

В минувший вторник, 13 июня, житель Коми выиграл в государственной лотерее "Все или ничего" 12 048 200 рублей. Имя счастливчика пока неизвестно, поскольку он до сих пор не обратился за выигрышем. Как сказано в пресс-релизе лотереи, новоиспеченный миллионер потратил на билет 100 рублей, купив его в приложении.

Отметим, согласно правилам в игровом поле билета необходимо выбрать 12 чисел от одного до 24. Участник, который угадает все числа или не угадает ни одного, получает суперприз. Герой тиража из Коми угадал все числа и, что называется, "забрал куш".