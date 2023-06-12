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Красной площади выступит женский хор колледжа искусств Коми

Красной площади выступит женский хор колледжа искусств КомиФото Минкультуры Коми

Весной этого года 1500 хоровых коллективов боролись за возможность выступить в полуфинале всероссийского конкурса "Битва хоров" на Красной площади. По итогам конкурсного отбора женский хор колледжа искусств под руководством Ольги Рочевой вошел в число лучших 35 хоровых коллективов.

"Это важное событие не только для артистов, но и для всей Республики Коми. Я уверена, что хор достойно представит наш регион, а выступление на одной сцене вместе с известными коллективами и солистами даст бесценный опыт и поможет попасть на финальный гала-концерт конкурса!", — прокомментировала и.о. министра культуры Коми Мария Балмастова.

Как рассказали в Минкультуры Коми, женский хор колледжа искусств является одним из лучших студенческих коллективов республики и исполняет произведения разных жанров и эпох. Он принимает участие в большом количестве конкурсов и фестивалей по всей России, а также имеет множество наград и призов за творческий подход и высокое качество исполнения.

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