Красной площади выступит женский хор колледжа искусств Коми

Весной этого года 1500 хоровых коллективов боролись за возможность выступить в полуфинале всероссийского конкурса "Битва хоров" на Красной площади. По итогам конкурсного отбора женский хор колледжа искусств под руководством Ольги Рочевой вошел в число лучших 35 хоровых коллективов.

"Это важное событие не только для артистов, но и для всей Республики Коми. Я уверена, что хор достойно представит наш регион, а выступление на одной сцене вместе с известными коллективами и солистами даст бесценный опыт и поможет попасть на финальный гала-концерт конкурса!", — прокомментировала и.о. министра культуры Коми Мария Балмастова.