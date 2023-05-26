Что посмотреть: топ-7 лучших турецких сериалов, которые стоит увидеть

Портал LIFE представил подборку турецких сериалов про любовь и не только. Если вы еще не решили, что посмотреть на серых буднях или заскучали на выходных, на них определенно стоит обратить внимание. 1. Турецкий сериал "Зимородок" (2022–…)

Сериал вышел всего год назад, но уже смотрят миллионы зрителей, и вы тоже можете насладиться интересным сюжетом. В главных ролях — красивые актёры Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир. История этого турецкого сериала на первый взгляд банальна. Уважаемый бизнесмен Халиса Агу желает наставить на верный путь своего избалованного, беспечного внука-бабника Ферита. И для этого находит ему в своём родном городе подходящую жену — серьёзную, красивую, самостоятельную девушку Сейран. Как будут разворачиваться отношения героев, смогут ли они найти общий язык и полюбить друг друга? Узнаете, если посмотрите "Зимородок" — один из лучших турецких сериалов.

2. Турецкий сериал "Ветреный" (2019–2021)

Главных героев сериала играют Акын Акынёзю и Эбру Шахин. По словам восторженной публики, настолько вжились в роли, что чувствуются искры, летающие между ними. Пара действительно красивая, а в придачу ещё и талантливая. Интересный сюжет этого турецкого сериала, напоминающий "Ромео и Джульетту", только в соответствующем антураже. Миран, 27-летний мужчина, которому всю его жизнь вбивали мысль о мести заклятому врагу семьи. И кто бы мог подумать, что в итоге ему суждено будет влюбиться в дочь этого самого врага — Рейян. Они совершенно разные по характеру и взглядам на жизнь. Тем не менее их невероятно сильно тянет друг к другу.

3. Турецкий сериал "Черная любовь" (2015–2017)

Одним из самых популярных и интересных турецких сериалов является "Черная любовь". История девушки Нихан, рождённой в семье богатого бизнесмена, и простолюдина Кемаля, об их любви, борьбе с миром и влиятельными врагами. Да, звучит знакомо. Но не все так просто. Сюжет захватывающий и довольно необычный. А концовка и вовсе обещает вынести мозг. Отдельно похвалить хочется и игру актеров. Несравненная Неслихан Атагюль и красавчик Бурак Озчивит показали чувства героев на высшем уровне. Премию "Эмми" как лучшей теленовелле года просто так не дают. Рекомендуем.

4. Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" (2020–2021)

По сюжету молодая красавица Эда, которую играет одна из самых популярных и очаровательных турецких актрис — Ханде Эрчель, работает обычной цветочницей, но ее мечты и планы намного грандиозней. Она грезит стажировкой в Италии, но вместо этого теряет стипендию и не может продолжать учебу. Серкан Балат (Керем Бюрсин), владелец архитектурного бюро, из-за которого и происходят её беды, становится для девушки объектом мести. Вот только судьба распоряжается иначе. Герои заключают необычный договор: Эда должна на два месяца притвориться девушкой Серкана. Так он вернет себе бывшую, а она сможет исполнить свои мечты. К чему все это приведёт? Посмотрите турецкий сериал "Постучись в мою дверь" и узнайте.

5. Турецкий сериал "Любовь напрокат" (2015–2017)

Турецкий сериал "Любовь напрокат" на первый взгляд кажется мыльной оперой с простым незамысловатым сюжетом. Но это только на первый. В какой-то момент события начинают развиваться непредсказуемо. А игра актеров настолько правдоподобна, что многие до сих пор гадают, а не вместе ли они и в обычной жизни. История рассказывает о молодом бизнесмене Омере (Барыш Ардуч), которому по воле деда надо жениться — и тогда его родственники станут владеть огромным особняком. Понятное дело, что они то и дело подсовывают парню очередную невесту. И вот, пытаясь отделаться от одной такой, Омер целует незнакомую официантку Дефне (Эльчин Сангу). К чему же приведёт в итоге этот неожиданный поцелуй — смотрите сами.

6. Турецкий сериал "Любовь не понимает слов" (2016–2017)

Еще один трогательный сериал о любви с Ханде Эрчель в главной роли. На этот раз она играет провинциальную девушку Хаят, которая переехала в столицу вместе с двумя подругами. Там она встречает богатого наследника Мурата в исполнении Бурака Дениза. Их первая встреча проходит довольно неприятно и вызывает негативные чувства. Но вскоре ненависть сменяется любовью. Рассказ о том, как сложится их история и справятся ли герои с проблемами, которые упадут на их плечи. Смотрим ещё один из хороших турецких сериалов!

7. Турецкий сериал "Полнолуние" (2017)