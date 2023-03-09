В Коми "Ростелеком" подключил к мобильному интернету четыре отдаленных населенных пункта

"Ростелеком" в Республике Коми построил и сдал в эксплуатацию четыре базовых станции мобильной связи. Компания выполнила работы в рамках второго этапа федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0).

Благодаря появлению новой инфраструктуры жители поселка Приуральского и села Усть-Илыч (Троицко-Печорский район), а также сел Нерица (Усть-Цилемский район) и Петрунь (Интинский район) могут пользоваться не только устойчивой голосовой связью, но и интернетом на скорости до 100 Мбит/с по технологии LTE (4G).

"Мобильная связь сегодня — это уже необходимость. Из всех сел Интинского округа только в Петруни не было сотовой связи. А между тем, село большое, и жители уже давно поднимали вопрос о приходе мобильных операторов. Несколько лет назад благодаря поддержке главы региона Владимира Уйбы в населенный пункт наконец была проведена оптико-волоконная линия. Но тогда интернет появился только в социальных учреждениях. Инициативность жителей села Петрунь помогла включить населенный пункт в проект УЦН 2.0. Работы завершены, и теперь здесь доступны все возможности цифрового мира. Надеюсь, что это станет дополнительным стимулом для привлечения молодых специалистов в Петрунь", — сказал Владимир Киселёв, глава городского округа Инта.