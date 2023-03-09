В Коми "Ростелеком" подключил к мобильному интернету четыре отдаленных населенных пункта

"Ростелеком" в Республике Коми построил и сдал в эксплуатацию четыре базовых станции мобильной связи. Компания выполнила работы в рамках второго этапа федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0).
Благодаря появлению новой инфраструктуры жители поселка Приуральского и села Усть-Илыч (Троицко-Печорский район), а также сел Нерица (Усть-Цилемский район) и Петрунь (Интинский район) могут пользоваться не только устойчивой голосовой связью, но и интернетом на скорости до 100 Мбит/с по технологии LTE (4G).
"Мобильная связь сегодня — это уже необходимость. Из всех сел Интинского округа только в Петруни не было сотовой связи. А между тем, село большое, и жители уже давно поднимали вопрос о приходе мобильных операторов. Несколько лет назад благодаря поддержке главы региона Владимира Уйбы в населенный пункт наконец была проведена оптико-волоконная линия. Но тогда интернет появился только в социальных учреждениях. Инициативность жителей села Петрунь помогла включить населенный пункт в проект УЦН 2.0. Работы завершены, и теперь здесь доступны все возможности цифрового мира. Надеюсь, что это станет дополнительным стимулом для привлечения молодых специалистов в Петрунь", — сказал Владимир Киселёв, глава городского округа Инта.
"Географическая отдаленность малых деревень от крупных населенных пунктов — не редкость для Республики Коми. В таких условиях наличие качественной связи приобретает первостепенное значение для людей. Государственные программы позволяют решить этот вопрос и обеспечить жителей глубинки доступом к современным цифровым возможностям. Я приношу слова благодарности правительству республики и компании "Ростелеком" за реализацию проекта. Ведь теперь в разы улучшилось качество жизни в селе. Стала устойчиво работать сотовая связь, появился мобильный интернет, которого раньше не было. Теперь наши жители смогут пользоваться порталом Госуслуг, дистанционно учиться и работать", — говорит Сергей Бабиков, глава сельского поселения "Нерица".
"Мы знаем, что для жителей всех малых населенных пунктов, где появляется мобильная связь, — это событие становится настоящим праздником. У многих уже давно куплены сотовые телефоны. Раньше они использовались только в поездках, а дома лежали мертвым грузом. Но теперь здесь такая ситуация в прошлом. И особенно приятно, что мы смогли запустить четыре базовых станции в самый канун любимого россиянами праздника — 8 марта, с которым с радостью поздравляем всех женщин!" — сказал Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО "Ростелеком".
"Ростелеком" реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Он предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома").
Всего на текущий момент в рамках УЦН 2.0 компания "Ростелеком" установила в Республике Коми 20 базовых станций сотовой связи. Планируется, что до конца весны мобильная связь появится еще в трех населенных пунктах: селе Захарвань, деревне Денисовка Усинского района, а также в деревне Ласта Ижемского района.