Гороскоп на 31 января: день мощной энергетики, которая может выйти из-под контроля

Чтобы вместо пользы мощная энергетика этого дня не принесла человеку вред, необходимо во всех вопросах проявлять максимальную осторожность, а действия, которые будут как никогда активными, направить исключительно на созидание – разрушение, даже если оно расчищает место для чего-то нового, в этот день не допускается категорически. Любые дела, начатые в это время, нельзя бросать на полпути – их обязательно нужно доводить до конца. Желательно также отказаться от пассивного времяпрепровождения и сидячего образа жизни. Гороскоп на 31 января для Овнов

Рывок, сделанный в этот день, максимально приблизит представителей вашего знака к поставленной цели, поэтому необходимо собрать все силы и волю для того, чтобы сделать решительный шаг по направлению к ней.

Гороскоп на 31 января для Тельцов

Не давайте давней обиде испортить ваши отношения с близким человеком: в этот день она то и дело будет "поднимать голову", но вам важно вспомнить, что срок ее давности уже прошел – не стоит зацикливаться на негативе.

Гороскоп на 31 января для Близнецов

Самокритичность – не ваш конек, но сегодня желательно изменить своим привычкам и, хотя бы в качестве исключения, признать совершенную ошибку – это благоприятным образом повлияет на отношения с близкими.

Гороскоп на 31 января для Раков

От грандиозных планов в этот день лучше отказаться – на них у вас просто не хватит сил, поэтому желательно сосредоточиться на менее сложной, но столь же значимой работе – подобрать все существующие "хвосты".

Гороскоп на 31 января для Львов

К критике, которую вы можете услышать в этот день, необходимо относиться избирательно: можно обращать внимание только на замечания людей, мнению которых вы доверяете, остальное пропускать мимо ушей.

Гороскоп на 31 января для Дев

Представителям вашего знака не стоит браться за новые проекты – толку от такой работы все равно будет мало, поэтому желательно довести до ума дела, которые уже находятся в работе, но по какой-то причине "зависли".

Гороскоп на 31 января для Весов

Успеха в любой – как профессиональной, так и бытовой – деятельности добьются только те, кто сможет сосредоточиться не на конечном результате, а на процессе, и более того – получить от него удовольствие.

Гороскоп на 31 января для Скорпионов

Проанализируйте свою профессиональную деятельность последнего времени – это позволит обнаружить совершенные ошибки и устранить их, пока они не повлияли на конечный результат.

Гороскоп на 31 января для Стрельцов

Постарайтесь максимально отзывчиво отнестись к просьбам, с которыми обратятся к вам сегодня окружающие: добро и зло, которые вы сделаете в этот день, очень быстро вернутся к вам бумерангом.

Гороскоп на 31 января для Козерогов

День, когда ресурсы организма – как моральные, так и физические – необходимо расходовать бережливо, не растрачивая попусту, поэтому каждое свое действие необходимо хорошо продумывать.

Гороскоп на 31 января для Водолеев

Главным врагом для представителей вашего знака, который замедлит работу и сделает ее малоэффективной, может стать низкая самооценка – подумайте о том, каким образом ее повысить.

Гороскоп на 31 января для Рыб