В Коми мужчина с мачете пытался убить свою жену в поезде

В Сосногорском суде рассматривают дело жителя Саратовской области, которого обвиняют в покушении на убийство собственной жены. Как сообщили в пресс-службе судов Коми, это произошло в почтово-багажном вагоне поезда.
Как стало известно во время предварительного следствия, мужчину обвиняют в том, что в ноябре 2021 года он пытался убить супругу. Это произошло в поезде, в парке железнодорожной станции Сосногорск. Пьяный мужчина схватил туристическое мачете и ударил женщину в область правого века, ранив ее.
Закончить начатое ему не удалось: женщина выбежала из вагона и позвала на помощь сотрудника РЖД.
Свою вину подсудимый не признает. Доказательства представляет Сосногорская транспортная прокуратура. При этом спустя полгода этот человек все же убил жену, за что получил 10 лет лишения свободы.