В Коми мужчина с мачете пытался убить свою жену в поезде

В Сосногорском суде рассматривают дело жителя Саратовской области, которого обвиняют в покушении на убийство собственной жены. Как сообщили в пресс-службе судов Коми, это произошло в почтово-багажном вагоне поезда.

Как стало известно во время предварительного следствия, мужчину обвиняют в том, что в ноябре 2021 года он пытался убить супругу. Это произошло в поезде, в парке железнодорожной станции Сосногорск. Пьяный мужчина схватил туристическое мачете и ударил женщину в область правого века, ранив ее.