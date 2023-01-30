Эксперт-инфекционист заявил о бесполезности масок против "кракена"

Маски не спасут от кракена. К такому выводу пришел врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Об этом сообщил портал sm.news.

"От масочного режима мы уже никуда не денемся. Но если против первых штаммов ковида маски были эффективны, если от гриппа были эффективны, снижали риск заболевания на 30%, то сейчас их носить никто не будет, потому что менталитет людей так сложился. Но лицам из групп риска я бы советовал маски носить, потому что чем меньше вирусов попадет в носоглотку, тем легче протекает заболевание", – считает специалист.