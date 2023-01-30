Всё о приватности — теперь в «Кибрарии»

Теперь в онлайн-библиотеке знаний о кибербезопасности Сбера «Кибрарий» можно узнать всё о защите персональных данных. На ресурсе опубликовано три номера Sber Privacy Journal — первого издания в России, посвящённого персональным данным и приватности, которое выпускают специалисты Сбербанка.

Как развивались понятия конфиденциальности и персональных данных? Как новые технологии влияют на нашу приватность? В чём риски и преимущества искусственного интеллекта, больших данных и биометрических технологий? Как меняется законодательство о персональных данных? Как регулируется обработка персональных данных за рубежом (например, в Китае и Индии)? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в Sber Privacy Journal.

Сбер — один из крупнейших операторов персональных данных в России: банк обрабатывает данные более чем 100 млн клиентов и 250 тыс. сотрудников. Для защиты персональных данных в 2018 году в банке была создана команда Data Protection Officer (DPO) и внедрена система управления обработкой и защитой персональных данных.