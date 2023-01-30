Автовладельцы в 2022 году оформили 700 тысяч полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбера

Автовладельцы в 2022 году оформили почти 700 тысяч полисов ОСАГО на специальном маркетплейсе Сбера, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Совокупная страховая премия по заключённым договорам превысила четыре миллиарда рублей.

Сегодня на маркетплейсе представлено 14 страховых компаний, включая СберСтрахование. Приобрести полис удобнее всего в мобильном приложении СберБанк Онлайн — в прошлом году так поступило 45% клиентов. Второй по популярности способ (30%) — оформить ОСАГО в отделении Сбера. Здесь менеджеры проконсультируют клиентов и помогут оформить страховку. Ещё 25% для покупки полиса пользуются официальным сайтом маркетплейса.

Чтобы купить страховку, понадобится всего три документа: СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис клиент получает по электронной почте. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.