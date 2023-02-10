Семейное дело: в Сыктывкаре работает пиццерия, в которой экспериментируют с начинками

Среди служб доставок Сыктывкара есть те, которые стараются удивлять и выделяться из массы. Впечатлить клиента порой не просто, поэтому владельцам бизнеса нужно продумать каждую деталь.

Летом 2022 года Рустам Одинаев и Ксения Павленко решили открыть заведение нового для Сыктывкара формата. Так появилась служба доставки “Мука” с блюдами в итальянском стиле и смелыми вкусовыми сочетаниями. “Про Город” пообщался с парой и узнал, как создавался семейный бизнес и чем они могут удивить сыктывкарцев.

Как пришла идея открыть свой бизнес?

— 10 лет назад, еще до нашего знакомства, мой муж загорелся идеей создать собственную пиццерию. Тогда он был просто строителем и стал изучать эту тему от и до. С 2018 по 2020 год мы имели опыт успешного запуска проекта с привлечением инвестиций — кафе-пиццерия и доставка в Москве. Но тогда пицца у нас была самая обычная, "попсовая”. Из-за больших разногласий с инвестором мы оставили все и вернулись в Сыктывкар, но мысль о своей пиццерии сохранилась. И мой муж пошел дальше развиваться в этой теме, много экспериментировал с различными техниками приготовления теста. В плане рецептуры пришел к выводу, что для него лично лучшая пицца — это неаполитанская, — рассказывает Ксения.

А московский проект до сих пор “жив”. Новые владельцы работают на заложенной нами основе. А постоянные клиенты все еще нас вспоминают, говорят, как было вкусно, — рассказывает Ксения.

Вы упомянули, что лучшая пицца — неаполитанская, почему?