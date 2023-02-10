Семейное дело: в Сыктывкаре работает пиццерия, в которой экспериментируют с начинками

Среди служб доставок Сыктывкара есть те, которые стараются удивлять и выделяться из массы. Впечатлить клиента порой не просто, поэтому владельцам бизнеса нужно продумать каждую деталь.
Летом 2022 года Рустам Одинаев и Ксения Павленко решили открыть заведение нового для Сыктывкара формата. Так появилась служба доставки “Мука” с блюдами в итальянском стиле и смелыми вкусовыми сочетаниями. “Про Город” пообщался с парой и узнал, как создавался семейный бизнес и чем они могут удивить сыктывкарцев.
Как пришла идея открыть свой бизнес?
— 10 лет назад, еще до нашего знакомства, мой муж загорелся идеей создать собственную пиццерию. Тогда он был просто строителем и стал изучать эту тему от и до. С 2018 по 2020 год мы имели опыт успешного запуска проекта с привлечением инвестиций — кафе-пиццерия и доставка в Москве. Но тогда пицца у нас была самая обычная, "попсовая”. Из-за больших разногласий с инвестором мы оставили все и вернулись в Сыктывкар, но мысль о своей пиццерии сохранилась. И мой муж пошел дальше развиваться в этой теме, много экспериментировал с различными техниками приготовления теста. В плане рецептуры пришел к выводу, что для него лично лучшая пицца — это неаполитанская, — рассказывает Ксения.
А московский проект до сих пор “жив”. Новые владельцы работают на заложенной нами основе. А постоянные клиенты все еще нас вспоминают, говорят, как было вкусно, — рассказывает Ксения.
Вы упомянули, что лучшая пицца — неаполитанская, почему?
— Есть различные форматы пицц: нью-йоркский, римский. Мы выбрали для себя неаполитанский стиль, поскольку в нем тесто раскрывает свои вкусовые качества с максимально правильной стороны, — делится Рустам.
Почему решили делать именно такие необычные сочетания, а не только привычные всем вкусы?
— Тут сыграл роль мой опыт как шеф-повара. Я работал на азиатской, итальянской и американской кухне в самом центре Москвы и лучших ресторанах Сыктывкара. В один момент я понял, что стили можно смешать и так получились интересные сочетания вкусов, — поделился Рустам.
В меню есть и другие блюда — паноццо, аранчини, кростоли. Откуда берутся рецепты?
— Кухни мира сильно переплетаются между собой, особенно если это кухня одного земного континента. "Кростоли" — это всем нам в Коми привычно известный "Хворост", "Аранчини" — это рисовые шарики с начинкой. В Италии это мега популярное блюдо как ресторанной кухни, так и стрит-фуда. Они очень напоминают всеми в Сыктывкаре любимые роллы и суши. "Паноццо" — это не менее популярное и важное блюдо в Италии, чем пицца, но в наших местах такой продукт знают, как сэндвич или бутерброд. Подход к созданию меню был с точки зрения: а что любит наш земляк или что ему более привычно? — комментирует Ксения.
Какие секреты приготовления пиццы есть, как сделать ее вкусной? Что часто упускают в общедоступных рецептах?
— Самое главное — это тесто. Его мы готовим из итальянской муки мягких сортов. Также правильное хранение, раскатка, температура приготовления. Много нюансов в ферментации теста, то есть его подъеме и брожении, которые не соблюдают сыктывкарские пиццерии. Мы относимся с максимальной чуткостью к каждому процессу. Три главных составляющих пиццы: тесто, соус (мы используем только итальянский из помидоров Pelati) и натуральный сыр без заменителей молочного жира. Именно этим вещам мы уделяем особое внимание, — делится Рустам.
Как подбираются ингредиенты?
— Мы считаем своим преимуществом то, что делаем пиццу из тех ингредиентов, которые не достать в обычном магазине нашего города. Отбирая продукты для блюд, мы строго обращаем внимание, на то чтобы они были максимально натуральными, — рассказала Ксения.
Есть ли у вас любимчики в меню? Что чаще всего сами выбираете?
— Любимчиков нет, потому что мы любим все, что делаем. С трепетом относимся к проработке каждого блюда. Отдаем много внимания качеству продукта и сочетаниям вкусов. Скорее всего это вопрос вкусовых предпочтений: Ксения, например, склонна больше к вегетарианским блюдам, а я большой любитель различного мяса.
Наша пицца состоит из трех ценовых категорий: низкая, средняя и высокая. Первая по стоимости ниже, чем у многих заведений. Средняя категория конкурентноспособная в отношении других пиццерий. А высокая вызывает больший интерес у клиентов. В ее приготовлении используем деликатесы, поэтому она так полюбилась сыктывкарцам, — говорит Рустам.
Бывали ли какие-то интересные случаи с клиентами?
— Был один интересный случай. У нашего постоянного клиента есть маленькая дочка, которая не умела тогда еще разговаривать. Так вот, пицца настолько понравилась малышке, что первое слово у нее было "пицца!". Мы были приятно удивлены, — делится Ксения.
Почему стоит попробовать вашу необычную пиццу?
— Наш пицца состоит из качественных, натуральных продуктов и деликатесов. Например, деликатесы, артишоки на гриле и трюфельную пасту нам привозят наши партнеры напрямую из Италии. Каждый этап создания блюда находятся под тщательным наблюдением. Детали раскрывают вкус, вкус раскрывается в деталях, — говорит Рустам.
Попробовать пиццу и закуски в неаполитанском стиле можно, оформив заказ по номеру телефона в Сыктывкаре: 8(922)089-33-69.
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Сайт: muka.pizza.
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