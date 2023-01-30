В Коми в подъезде жилого дома искали бомбу

В подъезде одного из ухтинских домов обнаружили подозрительный пакет. В результате по тревоге подняли все экстренные службы, которые обследовали здание на предмет взрывного устройства. Это случилось 29 января.

О странном свертке в подъезде дома №21 по улице Строителей сообщили жильцы. Они вызвали оперативные службы и обследовали пакет. Как оказалось, угрозы он не представлял.