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В Коми в подъезде жилого дома искали бомбу

В Коми в подъезде жилого дома искали бомбу

В подъезде одного из ухтинских домов обнаружили подозрительный пакет. В результате по тревоге подняли все экстренные службы, которые обследовали здание на предмет взрывного устройства. Это случилось 29 января.

О странном свертке в подъезде дома №21 по улице Строителей сообщили жильцы. Они вызвали оперативные службы и обследовали пакет. Как оказалось, угрозы он не представлял.

А вот в Сыктывкаре ЧП произошло совсем не ложное: вечером воскресенья в одном из подъездов по улице Морозова раздались выстрелы. Как оказалось, стрелял пьяный мужчина, в квартиру которого пыталась войти бывшая жена. На место прибыл СОБР. Чем все закончилось, читайте по ссылкеМомент задержания стрелка можно увидеть в нашем Telegram-канале.

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