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Колбаса и зубная паста: что подорожало в Коми за неделю

Колбаса и зубная паста: что подорожало в Коми за неделюФото из архива PG11.ru

Эксперты Комистата раскрыли данные об изменении потребительских цен на товары и услуги на основе мониторинга, проведенного с 15 по 21 ноября в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

Сильнее всего отметился рост цен был на вареную колбасу: сейчас ее продают по 500 рублей за кг. Также продолжают жорожать и свежие помидоры: уже 140 руб. за кг.

А яблоки и тепличные огурцы чуть подешевели: 110 и 137 руб. за кг соответственно.

Подорожала и зубная паста, которая теперь в среднем сто ит 273 руб. за тюбик.

А вот телевизоры и смартфоны в Коми стали доступнее: 48 тыс. руб. и 14,4 тыс. руб. соответственно.

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