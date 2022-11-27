Колбаса и зубная паста: что подорожало в Коми за неделю

Эксперты Комистата раскрыли данные об изменении потребительских цен на товары и услуги на основе мониторинга, проведенного с 15 по 21 ноября в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.
Сильнее всего отметился рост цен был на вареную колбасу: сейчас ее продают по 500 рублей за кг. Также продолжают жорожать и свежие помидоры: уже 140 руб. за кг.
А яблоки и тепличные огурцы чуть подешевели: 110 и 137 руб. за кг соответственно.
Подорожала и зубная паста, которая теперь в среднем сто ит 273 руб. за тюбик.
А вот телевизоры и смартфоны в Коми стали доступнее: 48 тыс. руб. и 14,4 тыс. руб. соответственно.