Колбаса и зубная паста: что подорожало в Коми за неделю

Эксперты Комистата раскрыли данные об изменении потребительских цен на товары и услуги на основе мониторинга, проведенного с 15 по 21 ноября в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

Сильнее всего отметился рост цен был на вареную колбасу: сейчас ее продают по 500 рублей за кг. Также продолжают жорожать и свежие помидоры: уже 140 руб. за кг.