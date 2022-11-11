Для тех, кому дороги: родители, дети, нация и человечество в целом!

Я желаю счастья своим близким Каждый имеет право делать со своей жизнью то, что считает нужным. А тех, кого беспокоит и интересует, как будут жить они сами, дети их и внуки с правнуками, предлагаю широко открытыми глазами увидеть и услышать то, что открылось не так давно. Я хочу заострить ваше внимание на климатических аномалиях, происходящих на планете Земля. Именно погода нам сейчас диктует — будет ли человечество существовать. Об этом и не только рассказали в докладе, который был опубликован в октябре 2022 года. На срочном онлайн-заседании международного элитного клуба Rotary International группа ученных раскрыла в докладе грядущее “Будущее человечества”. В нем приводятся шокирующие данные о глобальной климатической катастрофе. Каждый может при желании найти его и изучить и при необходимости опровергнуть… Но, увы, данные были многократно проверены не худшими умами человечества.

Ранее в 2014 году был уже на эту тему доклад: “О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем”. Многие не приняли всерьез эту информацию. Их можно понять, ведь столько фейков “гуляет” на просторах СМИ. Поди разбери – где правда, а где ложь. Но разобраться придется! Кто кроме нас самих позаботиться о нашем будущем? Это в сказках все “по щучьему велению”, а в жизни каждый сам отвечает за свою жизнь и решать только ему или ей, сделать осознанный выбор в сторону продолжения существования рода и человечества или же скатиться вниз. Именно Земля нуждается в нашем повышенном внимании и понимании процессов климатических аномалий. Для этого нужен мегамозг ученых в разных областях, многие из которых заняты более важной задачей — разработкой оружия.

Что происходит с климатом сейчас?

Занимаясь мониторингом климатических событий, ученые смогли рассчитать и смоделировать график сценария развития событий в ближайшие годы. В докладе сказано, что все, что они смоделировали, исходя из исследований, произойдет с вероятностью 99,9%. И известна дата окончания существования человечества на планете Земля и в целом самой планеты, пригодной для жизни, уже не будет. Мы идем по пути, который прошел Марс. Именно так будет выглядеть наша прекрасная планета. Увы…

С каждым годом количество и сила землетрясений будет увеличиваться в три раза, относительно предыдущего года. К 2028 году на Земле ожидается уже 1000 землетрясений в день, по амплитуде увеличенных во много раз, чем сейчас! Это изменит нашу жизнь до неузнаваемости. К 2036 году будет увеличение до 1 000 000 землетрясений в год, что приведет к подъему магмы из ядра Земли. Достигнув самой тонкой части земной коры, а именно в районе Марианской впадины, раскаленная магма встретится с огромным объемом воды впадины, что приведет к сильнейшему взрыву, и вследствии взрывной волны – атмосферу сдует, как перышко и планета Земля погибнет.

Чем мы можем помочь?

Для начала необходимо узнать полную информацию происходящего. Для этого 12 ноября 2022 года на независимой платформе проекта “Созидательное общество” пройдёт открытый онлайн-форум: “Глобальный кризис. Наше спасение в единении”. Только единением в общую силу возможно найти выход! Этот видеофорум будет доступен и на платформе YouTube-каналов, и во всех социальных сетях, и на радио, и ТВ. Каждый человек ценен человечеству!

Присоединяйся 12 ноября 2022 года в 15.00 по Гринвичу к всемирному онлайн-форуму “Глобальный кризис. Наше спасение в единении”.