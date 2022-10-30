Рецепт "кровавого" безалкогольного пунша на Хэллоуин: это блюдо точно удивит всех гостей

Напиток согреет не только в жуткий праздник. Об этом сообщает "Рамблер". Пунш — это напиток, который пришёл к нам из Индии. Он готовится на основе фруктов или фруктового сока. Как правило, пунш бывает алкогольным. Но его можно приготовить и без использования спиртного.

Также пунш готовится в двух вариациях: горячим и холодным. Кому как больше нравится. Со временем напиток стал ассоциироваться с Хэллоуином, ведь именно в этот праздник его чаще всего готовят за пределами Индии.

Приготовить пунш в домашних условиях совсем не сложно. Рецептов такого безалкогольного напитка бесчисленное количество: с добавлением чая, малинового, вишнёвого, клюквенного, апельсинового соков и даже молока.

Рассмотрим один из рецептов горячего напитка, который поможет согреться не только в канун Дня всех святых.

Вам понадобятся:

апельсиновый сок — 1 л;

клюквенный сок — 1 л;

вода — 500 мл;

молотый имбирь — 0,5 ч. л.;

корица — 0,5 ч. л.;

апельсин — 1 шт.;

брусника — 300 г.

В кастрюлю вливаем воду, апельсиновый и клюквенный соки. Добавляем пряности: молотый имбирь и корицу. Нарезаем апельсин, добавляем туда же вместе с брусникой. Её можно использовать замороженную, предварительно разморозив.