Азарт в Португалии: список лучших онлайн казино по версии эксперта Алексея Иванова

Алексей Иванов — известный игрок в покер и другие азартные игры. Эксперт хочет поделиться своим опытом с другими геблерами и рекомендует только легальные, честные онлайн казино.

Его проект — Casino Zeus — сайт с обзорами виртуальных клубов из многих стран.

Совсем недавно автор запустил новый сайт, посвященный казино онлайн в Португалии.

На данном ресурсе — актуальные темы для игроков из Лиссабона и других городов Португалии:

обзоры на популярные и новые интернет-казино 2022 года;

рейтинг брендов;

доступные платежные системы;

бонусы;

игры на азартной площадке.

Лицензирование

Игорный бизнес Португалии регулируется на законодательном уровне.

Виртуальный гемблинг легализован в 2011 году, тогда был назначен специальный контролирующий орган — SRIJ, который выдает разрешения на осуществления азартной деятельности, без наличия лицензии — виртуальное заведение закрывается.

SRIJ выполняет ряд функций:

лицензирует и проверяет деятельность азартных платформ;

рассматривает жалобы игроков;

проверяет операторов на соблюдение правил ответственной игры;

сотрудничает с правоохранительными органами для раскрытия преступлений в сети;

облагает налогом казино онлайн и наземные клубы за нарушение правил.

Игорная комиссия Португалии — орган, контролирующий SRIJ, имеет право выдавать, приостанавливать, продлевать и останавливать лицензию казино онлайн.

Игра на легальном сайте — преимущества для игроков:

лицензированный софт;

уверенность в защите своих прав: есть доступ к рассмотрению жалоб в саппорт, если проблема не решена — в соответствующий орган;

игры от проверенных провайдеров;

оперативный вывод средств в указанные сроки в Евро;

защита персональных данных, так как работает программа шифрования данных.

Создание аккаунта на нелицензированном интернет-казино — высокий шанс того, что пользователь найдет мошеннические организации, которые не выплачивают средства, самовольно меняют правила начисления бонусов и т. д.

Проверенные сайты

Игрок может смело регистрироваться в любом из легальных и надежных онлайн клубов:

Betclic — платформа для любителей азарта: в онлайн казино + букмекерские ставки — игры на любой вкус. Betano — проверенный сайт, зарегистрированный во многих странах: Германия, Чехия, Чили, Румыния, Бразилия, Перу, и, конечно, Португалия. Estoril Sol Casinos — сайт, оформленных в темных тонах, с интуитивным интерфейсом: пользователь может за минуту найти эксклюзивную игру или нужный раздел. BetWay — портфолио с большим ассортиментом: азартные игры онлайн, Live Casino или ставки на спорт. Целевая аудитория — граждане из разных стран, так как сайт поддерживает несколько иностранных языков. BacanaPlay — ресурс с минимальным депозитом от 10 евро — минимальный риск при высоких шансах выиграть гораздо больше.

Все вышеперечисленные онлайн казино на португальском языке.

Подробный обзор и полный список легальных виртуальных клубов, можно прочитать на сайте https://casinozeus.pt.

Пополнение и вывод средств

Легальные сайты поддерживают национальные платежные системы для осуществления транзакций, самые популярные:

Multibanco — сеть банкоматов и терминалов оплаты в Португалии;

MBWay — услуга мобильных платежей, предоставляемая банками, для финансовых операций достаточно скачать универсальное приложение; каждый платеж защищен PIN-кодом, введенным в приложении.

PayPal — электронная платежная система;

Skrill — электронный кошелек для совершения онлайн-платежей с помощью e-mail и пароля;

Paysafecard — платежная система на основе ваучера для пополненияя средств;

Visa и Mastercard — европейская и американская система платежей; отличия в валюте: Visa — доллар США, а Mastercard — доллар и евро.

"И все же, несмотря на большой выбор хороший игровых клубов с выгодными условиями, пользователю не стоит забывать об осторожности. Организации принимают все усилия, чтобы ограничить от чрезмерного увлечения игрой. Для профилактики лудомании гемблеру лучше соблюдать ограничения: не играть чрезмерно, в ущерб собственному здоровью и отношениям в семье;

установить максимальный лимит ставок, чтобы не тратить больше, чем планировали;

если чувствуете, что слишком увлеклись азартом — сделать перерыв или попросить администраторов временно заблокировать аккаунт", — автор сайта "Казино Зевс", Алексей Иванов, рекомендует гемблерам соблюдать правила ответственной игры.

Как выбрать онлайн казино

Перед тем как регистрироваться и играть в интернет казино Португалии на реальные деньги, лучше проверить сайт по критериям:

наличие лицензии;

бонусная политика;

игротека;

мобильной версии сайта;

доступные платежные методы;

саппорт.