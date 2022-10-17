Азарт в Португалии: список лучших онлайн казино по версии эксперта Алексея Иванова

Алексей Иванов — известный игрок в покер и другие азартные игры. Эксперт хочет поделиться своим опытом с другими геблерами и рекомендует только легальные, честные онлайн казино.
Его проект — Casino Zeus — сайт с обзорами виртуальных клубов из многих стран.
Совсем недавно автор запустил новый сайт, посвященный казино онлайн в Португалии.
На данном ресурсе — актуальные темы для игроков из Лиссабона и других городов Португалии:
- обзоры на популярные и новые интернет-казино 2022 года;
- рейтинг брендов;
- доступные платежные системы;
- бонусы;
- игры на азартной площадке.
Лицензирование
Игорный бизнес Португалии регулируется на законодательном уровне.
Виртуальный гемблинг легализован в 2011 году, тогда был назначен специальный контролирующий орган — SRIJ, который выдает разрешения на осуществления азартной деятельности, без наличия лицензии — виртуальное заведение закрывается.
SRIJ выполняет ряд функций:
- лицензирует и проверяет деятельность азартных платформ;
- рассматривает жалобы игроков;
- проверяет операторов на соблюдение правил ответственной игры;
- сотрудничает с правоохранительными органами для раскрытия преступлений в сети;
- облагает налогом казино онлайн и наземные клубы за нарушение правил.
Игорная комиссия Португалии — орган, контролирующий SRIJ, имеет право выдавать, приостанавливать, продлевать и останавливать лицензию казино онлайн.
Игра на легальном сайте — преимущества для игроков:
- лицензированный софт;
- уверенность в защите своих прав: есть доступ к рассмотрению жалоб в саппорт, если проблема не решена — в соответствующий орган;
- игры от проверенных провайдеров;
- оперативный вывод средств в указанные сроки в Евро;
- защита персональных данных, так как работает программа шифрования данных.
Создание аккаунта на нелицензированном интернет-казино — высокий шанс того, что пользователь найдет мошеннические организации, которые не выплачивают средства, самовольно меняют правила начисления бонусов и т. д.
Проверенные сайты
Игрок может смело регистрироваться в любом из легальных и надежных онлайн клубов:
- Betclic — платформа для любителей азарта: в онлайн казино + букмекерские ставки — игры на любой вкус.
- Betano — проверенный сайт, зарегистрированный во многих странах: Германия, Чехия, Чили, Румыния, Бразилия, Перу, и, конечно, Португалия.
- Estoril Sol Casinos — сайт, оформленных в темных тонах, с интуитивным интерфейсом: пользователь может за минуту найти эксклюзивную игру или нужный раздел.
- BetWay — портфолио с большим ассортиментом: азартные игры онлайн, Live Casino или ставки на спорт. Целевая аудитория — граждане из разных стран, так как сайт поддерживает несколько иностранных языков.
- BacanaPlay — ресурс с минимальным депозитом от 10 евро — минимальный риск при высоких шансах выиграть гораздо больше.
Все вышеперечисленные онлайн казино на португальском языке.
Подробный обзор и полный список легальных виртуальных клубов, можно прочитать на сайте https://casinozeus.pt.
Пополнение и вывод средств
Легальные сайты поддерживают национальные платежные системы для осуществления транзакций, самые популярные:
- Multibanco — сеть банкоматов и терминалов оплаты в Португалии;
- MBWay — услуга мобильных платежей, предоставляемая банками, для финансовых операций достаточно скачать универсальное приложение; каждый платеж защищен PIN-кодом, введенным в приложении.
- PayPal — электронная платежная система;
- Skrill — электронный кошелек для совершения онлайн-платежей с помощью e-mail и пароля;
- Paysafecard — платежная система на основе ваучера для пополненияя средств;
- Visa и Mastercard — европейская и американская система платежей; отличия в валюте: Visa — доллар США, а Mastercard — доллар и евро.
"И все же, несмотря на большой выбор хороший игровых клубов с выгодными условиями, пользователю не стоит забывать об осторожности. Организации принимают все усилия, чтобы ограничить от чрезмерного увлечения игрой. Для профилактики лудомании гемблеру лучше соблюдать ограничения:
- не играть чрезмерно, в ущерб собственному здоровью и отношениям в семье;
- установить максимальный лимит ставок, чтобы не тратить больше, чем планировали;
- если чувствуете, что слишком увлеклись азартом — сделать перерыв или попросить администраторов временно заблокировать аккаунт", — автор сайта "Казино Зевс", Алексей Иванов, рекомендует гемблерам соблюдать правила ответственной игры.
Как выбрать онлайн казино
Перед тем как регистрироваться и играть в интернет казино Португалии на реальные деньги, лучше проверить сайт по критериям:
- наличие лицензии;
- бонусная политика;
- игротека;
- мобильной версии сайта;
- доступные платежные методы;
- саппорт.
"Все характеристики важны. Тщательный анализ поможет пользователю выбрать лучший сайт для себя", — резюмирует Алексей Иванов.
Желаем удачи и только выигрывать!