Деятельность белорусских онлайн площадок: обзор Казино Зевс

Для любителей азартных онлайн развлечений много полезной важной информации можно найти на таком ресурсе, как Casino Zeus. Представленные здесь сведения пригодятся, как для новичков, так и для постоянных пользователей. Создателем этой площадки является Алексей Иванов. Он является экспертом в сфере азартных развлечений. Алексей на своём сайте представил:
- рейтинги и обзоры онлайн площадок;
- способы для финансовых транзакций;
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На сайте информация представлена на русском и белорусском языках.
Как регулируется игорная сфера в Беларуси
Государственное регулирование в РБ началось с 2009 года. Это первая страна, в которой государство стало регулировать данную деятельность. После этого, игорная сфера стала активно развиваться.
В 2018 году в Беларуси принят законодательный акт 305 который регулирует игорный бизнес. Согласно этому закону каждая площадка должна получить разрешающий документ на работу – лицензию. Для её получения необходимо, чтобы клуб соответствовал следующим условиям:
- руководители клуба должны иметь опыт работы не менее 3-х лет в азартной сфере;
- возраст персонала не менее 21 года;
- наличие счета в банке для обеспечения выплат выигрышей и несыгранных ставок;
- клуб подключён к СККС.
Следующие онлайн клубы имеют лицензию от Министерства налогов и сборов Республики Беларусь: Рlay Fortuna, Joycasino, PariMatch, Riobet, Vavada.
Как отобрать лучшее онлайн заведение
Алексей Иванов дал советы, каким образом стоит проводить отбор онлайн казино:
- Наличие лицензии, которая будет являться гарантией честности и надежности казино. Лицензия позволит защитит денежные средства игроков и их персональные сведения.
- Бонусные поощрения предлагаются как для новых пользователей, так и для тех, кто уже давно пользуется услугами онлайн клубов.
- Разные типы игр: настольные игры, рулетки, карточные игры, слоты, игры в режиме лайв.
- Наличие удобной мобильной версии, которая позволит в любое удобное время воспользоваться услугами клуба.
- На выбор игроку предлагается несколько способов для пополнения и снятия. В Беларуси широко используются местные системы ЕРИП и Белкарт.
- Положительная репутация и отзывы других пользователей.
Как сообщает Алексей Иванов на своём сайте: «Нашей командой проводится тщательный анализ каждой игровой площадки. Клубы оцениваются по разным параметрам. Благодаря этому выявляются лучшие заведения».
Какие игры представлены в белорусских клубах
Онлайн заведения в РБ предлагают разные варианты игр. Большое разнообразие развлечений позволяет игрокам подобрать оптимальную игру:
- Карточные игры: покер, блэкджек, баккара.
- Рулетки: американская, европейская, французская.
- Слоты: современные и классические.
- Игры в режиме реального времени.
Наземные игорные заведения
Популярными наземными клубами в РБ являются:
- ХО: местоположение на проспекте Независимости, 56. Здесь функционирует несколько игровых залов.
- Шангри Ла расположено на ул. Кирова, 8/3. Заведение принадлежит к классу премиум. В Шангри Ла работает более 10 игровых столов, есть два VIP - зала, а также боулинг и бильярд.
- Опера: местоположение на ул.Красноармейская, 36. Функционирует шесть игровых залов. Многие из них предназначены для ВИП-клиентов.
- Виктори Чери: расположение клуба на пр-те Победителей, 59. Заведение отличается отличными вип залами.
Ответственная игра в белорусских клубах
Для снижения риска развития лудомании разработаны специальные правила ответственной игры. Среди них стоит выделить:
- Лицам до 21 года должно быть запрещено создание аккаунта.
- Установка лимитов на пополнение игрового счета.
- Работа со специальными конторами, которые помогают при игровой зависимости.
Соблюдение данных правил позволит сократить зависимых от игры пользователей.