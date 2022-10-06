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Деятельность белорусских онлайн площадок: обзор Казино Зевс

Деятельность белорусских онлайн площадок: обзор Казино Зевсfreepik.com

Для любителей азартных онлайн развлечений много полезной важной информации можно найти на таком ресурсе, как Casino Zeus. Представленные здесь сведения пригодятся, как для новичков, так и для постоянных пользователей. Создателем этой площадки является Алексей Иванов. Он является экспертом в сфере азартных развлечений. Алексей на своём сайте представил:

  • рейтинги и обзоры онлайн площадок;
  • способы для финансовых транзакций;
  • имеющиеся бонусы;
  • игровой ассортимент.

На сайте информация представлена на русском и белорусском языках.

Как регулируется игорная сфера в Беларуси

Государственное регулирование в РБ началось с 2009 года. Это первая страна, в которой государство стало регулировать данную деятельность. После этого, игорная сфера стала активно развиваться.

В 2018 году в Беларуси принят законодательный акт 305 который регулирует игорный бизнес. Согласно этому закону каждая площадка должна получить разрешающий документ на работу – лицензию. Для её получения необходимо, чтобы клуб соответствовал следующим условиям:

  • руководители клуба должны иметь опыт работы не менее 3-х лет в азартной сфере;
  • возраст персонала не менее 21 года;
  • наличие счета в банке для обеспечения выплат выигрышей и несыгранных ставок;
  • клуб подключён к СККС.

Следующие онлайн клубы имеют лицензию от Министерства налогов и сборов Республики Беларусь: Рlay Fortuna, Joycasino, PariMatch, Riobet, Vavada.

Как отобрать лучшее онлайн заведение

Алексей Иванов дал советы, каким образом стоит проводить отбор онлайн казино:

  1. Наличие лицензии, которая будет являться гарантией честности и надежности казино. Лицензия позволит защитит денежные средства игроков и их персональные сведения.
  2. Бонусные поощрения предлагаются как для новых пользователей, так и для тех, кто уже давно пользуется услугами онлайн клубов.
  3. Разные типы игр: настольные игры, рулетки, карточные игры, слоты, игры в режиме лайв.
  4. Наличие удобной мобильной версии, которая позволит в любое удобное время воспользоваться услугами клуба.
  5. На выбор игроку предлагается несколько способов для пополнения и снятия. В Беларуси широко используются местные системы ЕРИП и Белкарт.
  6. Положительная репутация и отзывы других пользователей.

Как сообщает Алексей Иванов на своём сайте: «Нашей командой проводится тщательный анализ каждой игровой площадки. Клубы оцениваются по разным параметрам. Благодаря этому выявляются лучшие заведения».

Какие игры представлены в белорусских клубах

Онлайн заведения в РБ предлагают разные варианты игр. Большое разнообразие развлечений позволяет игрокам подобрать оптимальную игру:

  1. Карточные игры: покер, блэкджек, баккара.
  2. Рулетки: американская, европейская, французская.
  3. Слоты: современные и классические.
  4. Игры в режиме реального времени.

Наземные игорные заведения

Популярными наземными клубами в РБ являются:

  1. ХО: местоположение на проспекте Независимости, 56. Здесь функционирует несколько игровых залов.
  2. Шангри Ла расположено на ул. Кирова, 8/3. Заведение принадлежит к классу премиум. В Шангри Ла работает более 10 игровых столов, есть два VIP - зала, а также боулинг и бильярд.
  3. Опера: местоположение на ул.Красноармейская, 36. Функционирует шесть игровых залов. Многие из них предназначены для ВИП-клиентов.
  4. Виктори Чери: расположение клуба на пр-те Победителей, 59. Заведение отличается отличными вип залами.

Ответственная игра в белорусских клубах

Для снижения риска развития лудомании разработаны специальные правила ответственной игры. Среди них стоит выделить:

  1. Лицам до 21 года должно быть запрещено создание аккаунта.
  2. Установка лимитов на пополнение игрового счета.
  3. Работа со специальными конторами, которые помогают при игровой зависимости.

Соблюдение данных правил позволит сократить зависимых от игры пользователей.

 

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