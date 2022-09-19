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От Басты до Селин Дион: самые популярные песни в караоке у сыктывкарцев

От Басты до Селин Дион: самые популярные песни в караоке у сыктывкарцевФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какие песни самые популярные у сыктывкарцев в караоке. Среди них есть “Рюмка водки” Григория Лепса, песни “Тату” и несколько зарубежных хитов. Но чаще всего жители столицы Коми исполняют хит Басты — “Сансара”.

Администратор одного из караоке-баров Сыктывкара Александра Белоусова поделилась с порталом “Про Город Сыктывкар” списком самых популярных треков среди горожан.  

  • Баста — “Сансара”

  • Ирина Аллегрова — “Императрица” 

  • Iowa — “Мама” 

  • Iowa — “Маршрутка”

  • Максим — “Знаешь ли ты”

  • Группа “Тату” — “Скажи зачем” 

  • Группа “Жуки” — “Батарейка” 

  • Группа “Танцы минус” — “Половинка” 

  • Группа “Лесоповал” — “Я куплю тебе дом”

  • Елена Ваенга — “Курю” 

  • Григорий Лепс — “Рюмка водки”

  • Группа “Звери” — “Районы-кварталы” 

  • Полина Гагарина — “Кукушка” 

  • Валерий Меладзе — “Красиво” 

  • Группа “ДДТ” — “Это все” 

  • Группа “Любэ” — “Конь” 

  • Любовь Успенская — “К единственному нежному”

  • Группа “Чиж” — “О Любви” 

  • Алсу — “Зимний сон” 

  • Celine Dion — My heart will go on 

  • Cranberries — Zombie

“Первая семерка пользуется самой большой популярностью среди сыктывкарцев. Остальные песни просто звучат регулярно в нашем баре”, — прокомментировала администратор караоке-бара Александра Белоусова. 

Кстати, в 2019 году портал “Про Город Сыктывкар” публиковал аналогичный материал с 10 самыми популярными песнями в караоке у сыктывкарцев. Уже тогда рейтинг возглавлял трек Басты “Сансара”.

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