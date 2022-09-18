Львам будет сопутствовать удача, а Овнов ждет свидание: гороскоп на 18 сентября

Тельцы откроют для себя с новой стороны старого знакомого. Это могут быть как приятные, так и неприятные вещи.

Овнов ждет романтическое приключение. Вспыхнет искра, и она сможет переродиться в пламя. Главное, не принимайте решения слишком быстро.

Близнецы проведут этот день со своими друзьями – откровенные разговоры, шутки и воспоминания вам гарантированы.

Рак

Занятые Раки в этот день могут подумать о разводе или расставании. Но не стоит сразу давать ход делу – хорошо все обдумайте.

Лев

Везение и удача будут сопутствовать вам. Все проблемы решатся сами собой, а обстоятельства сложатся в вашу пользу.

Дева

Девам придется взять на себя ответственность за другого человека. Тяжело, но без вашей помощи никак.

Весы

У Весов появится отличный шанс проявить свои лидерские качества. Главное, будьте смелее.

Скорпион

На вас и вашу вторую половинку нахлынет такая страсть, что вы займетесь сексом в общественном месте. Чувство адреналина сделает процесс незабываемым.

Стрелец

На любовном фронте Стрельцов происходит настоящая драма. Человек, который нравится вам, не испытывает в ответ столь сильных чувств. Но ради вас он готов на многое.

Козерог

Кто-то из коллег начнет злословить в ваш адрес и распускать слухи. Но вы сможете вывести этого человека на чистую воду.

Водолей

Этот день стоит посвятить своим домашним питомцам. Купите им игрушек и вкусной еды, а заодно проведите время с ними. Такая терапия вам давно необходима, да и животные будут рады.

Рыбы

Рыбам стоит заняться планированием всех дел – вы начинаете путаться и забывать о важных задачах.