Жители могут задать вопросы о записи к врачу в Telegram

Для жителей Коми создали медицинские чаты в Telegram, где они смогут задать вопрос поликлиникам и больницам о записи к врачу, на обследование и тестирование, рассказал руководитель Минздрава Коми Игорь Дягилев.

Стоит отметить, что получить лечение или медицинские советы в чате нельзя, для этого нужно консультироваться с врачом на приеме. Кроме того, в чате нельзя будет вызвать неотложку или скорую. Главная задача проекта – повышение качества и доступности медицинской помощи для населения.