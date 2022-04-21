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Жители могут задать вопросы о записи к врачу в Telegram

Жители могут задать вопросы о записи к врачу в TelegramФото из архива «Pro Города»

Для жителей Коми создали медицинские чаты в Telegram, где они смогут задать вопрос поликлиникам и больницам о записи к врачу, на обследование и тестирование, рассказал руководитель Минздрава Коми Игорь Дягилев.

Стоит отметить, что получить лечение или медицинские советы в чате нельзя, для этого нужно консультироваться с врачом на приеме. Кроме того, в чате нельзя будет вызвать неотложку или скорую. Главная задача проекта – повышение качества и доступности медицинской помощи для населения.

Всего в регионе создали два чата: для жителей Сыктывкара и муниципалитетов региона. График работы чатов с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно. Вступить в свой чат очень просто – перейдя по ссылке: Здоровье. Коми - https://t.me/+Jiz0Wxx8_M9hMDli, Здоровье. Сыктывкар - https://t.me/+xCMDQaQd3CU1YTk6.

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