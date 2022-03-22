Студенты колледжа о сыктывкарце, который себя поджег: "Он бегал по общаге голый и пьяный"

Сыктывкарец 21 марта поджег себя прямо у Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. Студенты учреждения рассказали "Pro Городу", что известно о мужчине и почему произошедшее никого сильно не удивило.
Мужчину, который решил прилюдно сжечь себя, зовут Андрей. Насколько известно, он работает в педколледже. Ребята, которые живут в общежитии учреждения, убеждены, что действиями мужчины руководил алкоголь.
"Такое поведение не в новизну, он регулярно пьет и позволяет себе разные выходки", — рассказали жители общежития.
Студенты поделились, что больше всего запомнили случай, когда сыктывкарец, с их слов, напился и разгуливал без одежды по этажам, где живут девочки.
"Он жил в нашей общаге, на этаже с девочками, регулярно пил. В один из вечеров напился так, что не контролировал свои действия, бегал по этажам со спущенными штанами, причем по тем этажам, где живут девочки. Кричал что-то о какой-то дочери. Стучал в комнаты и кричал, повезло, что он никого не тронул. После того как девочки побежали к вахтерше, она нажала на тревожную кнопку и минуты за четыре приехали ОМОНовцы", — поделилась одна из студенток колледжа.
Информация о произошедшем дошла и до родителей студентов.
"Не так давно дочь мне позвонила и сказала, что у них в общежитии по этажу девочек разгуливает мужчина голый. Потом он пописал прямо на их этаже, девочки были очень напуганы, позакрывались в комнатах. Его забрал ОМОН. На следующий день его отпустили и он продолжил жить в общежитии. А 20 марта он был снова пьяный, вызвали полицию. Его увезли на сутки, потом, говорят, он пришел в общежитие, куда его не впустили. Тогда он пошел к колледжу и поджег себя", — рассказала мать одной из студенток.
Ребята отмечают, что спустя пару недель после того, как мужчина устроил непристойное дефиле, его увезли в больницу после отравления: его нашли лежащим без сознания в туалете.
Самым ужасным для жильцов общежития стало то, что руководство колледжа попыталось убедить их в том, что ничего не происходит.
"Когда он бегал голым, его забрали, а через пару дней он вернулся в общежитие, несмотря на жалобы студентов. Нам говорили, мол, нам показалось, что он был без штанов. Что, мол, дети все придумали. Вахтерша была против того, чтобы его впускали в общежитие снова, а ее просто перевели на другой пост. Руководство говорило, что это ценный работник и его поэтому не уволили", — подытожил один из студентов педколледжа.