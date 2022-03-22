Студенты колледжа о сыктывкарце, который себя поджег: "Он бегал по общаге голый и пьяный"

Сыктывкарец 21 марта поджег себя прямо у Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. Студенты учреждения рассказали "Pro Городу", что известно о мужчине и почему произошедшее никого сильно не удивило.

Мужчину, который решил прилюдно сжечь себя, зовут Андрей. Насколько известно, он работает в педколледже. Ребята, которые живут в общежитии учреждения, убеждены, что действиями мужчины руководил алкоголь.

"Такое поведение не в новизну, он регулярно пьет и позволяет себе разные выходки", — рассказали жители общежития.

Студенты поделились, что больше всего запомнили случай, когда сыктывкарец, с их слов, напился и разгуливал без одежды по этажам, где живут девочки.