В Сыктывкаре прошла несанкционированная акция против военных действий на Украине. И даже при том, что никто не кричал лозунги и в основном люди вели себя спокойно, не обошлось без задержаний. Журналист «Pro Город Сыктывкар» побывал на главной площади города.

Почти сразу после начала акции задержали одного человека. При задержании он ругался на коми языке, но не оказывал сопротивления.

После этого несанкционированная акция проходила спокойно. Полицейская машина выехала на Стефановскую площадь, из нее вышли сотрудники ОМОНа и предупредили собравшихся о том, что они нарушают закон. После этого задержаний не последовало.

Однако через 20 минут после начала акции на площадь выехал полицейский автобус, из которого вышло около 15 сотрудников ОМОНа и задержали практически всех, кто присутствовал на мероприятии. Все это проходило без насилия, людей настоятельно попросили пройти в автобус. По информации журналиста, задержали около 30 человек.

