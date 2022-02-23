Экс-президент США назвал гениальным решение Путина о признании ДНР и ЛНР

Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Кремля признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик «очень разумным». По словам политика, Россия оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе, пишет РИА «Новости».

- Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел, — заявил 45-й президент США.

Также Трамп подчеркнул, что украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Владимиром Путиным.