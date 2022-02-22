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Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменовРИА Новости

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Его слова приводит The Guardian. Санкции также коснутся трех физических лиц. 

Власти британии зарозаживают активы Геннадия Тимченко и Бориса и Игоря Ротенбергов, а также запрещают им въезд в страну. Также санкции вводятся в отношении нескольких банков:

  • Промсвязьбанк;
  • Генбанк;
  • Черноморский банк развития и реконструкции;
  • Индустриальный сберегательный банк;
  • банк «Россия».

Предполагается, что активы этих банков заморозят. 

Причиной таких мер стали обвинения России в том, что она продолжает готовиться к «полномасштабному вторжению» на Украину. Санкции, со слов Бориса Джонсона, коснутся всех, кто поддерживает «российскую военную машину». О готовящемся введении санкций премьер сообщал заранее. 

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