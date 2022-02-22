Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Его слова приводит The Guardian. Санкции также коснутся трех физических лиц.

Власти британии зарозаживают активы Геннадия Тимченко и Бориса и Игоря Ротенбергов, а также запрещают им въезд в страну. Также санкции вводятся в отношении нескольких банков: