Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Его слова приводит The Guardian. Санкции также коснутся трех физических лиц.
Власти британии зарозаживают активы Геннадия Тимченко и Бориса и Игоря Ротенбергов, а также запрещают им въезд в страну. Также санкции вводятся в отношении нескольких банков:
- Промсвязьбанк;
- Генбанк;
- Черноморский банк развития и реконструкции;
- Индустриальный сберегательный банк;
- банк «Россия».
Предполагается, что активы этих банков заморозят.
Причиной таких мер стали обвинения России в том, что она продолжает готовиться к «полномасштабному вторжению» на Украину. Санкции, со слов Бориса Джонсона, коснутся всех, кто поддерживает «российскую военную машину». О готовящемся введении санкций премьер сообщал заранее.