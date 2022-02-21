Сыктывкарки вышли на пикет за мир в Украине

Глава Коми Владимир Уйба объявил сбор помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Однако многие из местных жителей отнеслись к этому негативно, утверждая, что помощи от государства пострадавшим от военных конфликтов будет предостаточно. Сыктывкарки вышли на пикет, призывая жителей Коми быть более понимающими.
Горожанка Венера Меркурьева опубликовала во «ВКонтакте» фотографии с пикета.
«Народы, живущие на территории России и Украины всегда были братскими народами! У многих есть родственники и с той и с дугой стороны. В СМИ идет шквал информации на страх, осуждение. Давайте скажем: мы за дружбу, взаимопонимание, взаимовыручку и мир на Земле!» – подытожила активистка.