Как можно будет попасть на почту в Коми в новогодние каникулы

Во время новогодних каникул в Коми изменится режим работы почтовых отделений. Как рассказали в пресс-службе «Почты России», из-за того, что 31 декабря стало выходным днем, работа в канун Нового года будет осуществляться по графику воскресенья.

Те отделения, в которых установлен круглосуточный режим работы, возобновят деятельность уже 1 января 2022 года с 10 утра.

У почтальонов в это время тоже будут выходные. Они не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с Пенсионным фондом. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.