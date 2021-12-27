В Коми матерям с детьми дадут бесплатные путевки в Крым

124 матери с детьми из Коми смогут получить путевки на санаторно-курортное лечение по принципам "Мать и дитя" и "Мать и двое детей", сообщает «Комиинформ».
Министерство здравоохранения Коми на портале "Госзакупки" опубликовало заявку на оказание услуг по санаторно-курортному лечению по путевкам "Мать и дитя" и "Мать и двое детей" в 2022 году. До 26 января 2022 года организации могут подать заявки на выполнение договора, а 3 февраля конкурсная комиссия рассмотрит последние документы и определит победителя электронного аукциона.
В технической документации указано, что санаторий должен обеспечить для мам и детей возрасте от 4 до 17 лет из Коми десять заездов с 1 апреля по 27 октября. Начальная цена контракта составляет 16,8 млн рублей, предусмотренных республиканским бюджетом.
Отдых смогут получить 60 матерей с одним ребенком и 64 матери с двумя детьми. По контракту длительность лечения по одной путевке составит 21 день.
Санаторно-курортное лечение должно проходить в соответствии с требованиями законодательства и с соблюдением стандартов.
На путевку могут претендовать мамы, имеющие медицинские показания при следующих болезнях в хронической фазе, в стадии ремиссии, без осложнений, при условии самостоятельного передвижения пациентов и самообслуживания:
- болезни органов дыхания и верхних дыхательных путей (за исключением бронхиальной астмы);
- костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- болезни нервной системы;
- болезни мочеполовой системы;
- кожи и подкожной клетчатки.
Санаторий должен иметь такие природные лечебные факторы, как климатотерапия, включающая в себя талассотерапию, и бальнеогрязелечение.