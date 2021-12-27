В Коми матерям с детьми дадут бесплатные путевки в Крым

124 матери с детьми из Коми смогут получить путевки на санаторно-курортное лечение по принципам "Мать и дитя" и "Мать и двое детей", сообщает «Комиинформ».

Министерство здравоохранения Коми на портале "Госзакупки" опубликовало заявку на оказание услуг по санаторно-курортному лечению по путевкам "Мать и дитя" и "Мать и двое детей" в 2022 году. До 26 января 2022 года организации могут подать заявки на выполнение договора, а 3 февраля конкурсная комиссия рассмотрит последние документы и определит победителя электронного аукциона.

В технической документации указано, что санаторий должен обеспечить для мам и детей возрасте от 4 до 17 лет из Коми десять заездов с 1 апреля по 27 октября. Начальная цена контракта составляет 16,8 млн рублей, предусмотренных республиканским бюджетом.