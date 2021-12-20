Многим придется распутывать проблемы прошлого: гороскоп на 21 декабря

Положение планет способствует получению и распространению информации. Повысится потребность в широком общении, контактах с общественностью, средствами связи и коммуникации. Не следует сидеть на месте, тогда у вас появится масса знакомств и нужной информации.

Положение планет указывает на опасность паники и даже истерии. У многих Тельцов вероятна вынужденная разлука. Нужно иметь невероятную стойкость и выдержку, чтобы не озлобиться и сдерживать себя в такие моменты.

Гороскоп на 21 декабря 2021 года Близнецы

У Близнецов появится большое количество заманчивых шансов. Многие начнут новое дело, будут путешествовать, обретут поклонников и друзей. У них будет масса впечатлений и увлечений. Им даже будут прощаться невероятно сумасбродные выходки. И тем не менее, для вас важнее всего вовремя остановиться, чтобы не перешагнуть черту дозволенного.

Гороскоп на 21 декабря 2021 года Рак

Консерватизм и энергетический застой Раков может привести к непредсказуемым, разрушительным последствиям. Необходимо всю свою энергию направить в созидательное русло, контролируя и просчитывая каждый шаг.

Гороскоп на 21 декабря 2021 года Лев

Многим сегодня придется распутывать проблемы прошлого, просить прощения у тех, кого обидели, исправлять ошибки, чинить поломки - «латать дыры». Простите тех, кто вас обидел. Быть может, и вам долги простят.

Гороскоп на 21 декабря 2021 года Дева

Не исключено, что сегодня Девы столкнутся и с откровенной завистью, и с тайными помехами. Преодолевая все эти препятствия, они растеряют много сил, но мало чего добьются. Проявите свою прирожденную практичность в делах. В лучшем случае вас ждет большой успех, накопление богатства, в худшем - борьба с недоброжелателями.

Гороскоп на 21 декабря 2021 года Весы

Данный день - это период закладки событий на будущее. Весы окажутся в родной стихии. Прилив энергии и оптимизм не даст вам сидеть на месте. Благоприятны деловые контакты. Вам удастся реализовать свои идеи и заработать деньги, если вы будете осторожными в выборе партнеров.

Гороскоп на 21 декабря 2021 года Скорпион

Положение планет неблагоприятно для женщин-Скорпионов. Вероятны холодность и безразличие к недостаткам партнера и даже его лжи. В этот день опасны безразличие и лень. Они чреваты ранним старением, появлением морщин, облысением. Преодоление апатии вознаградится энергетическим всплеском, возможностью изменить жизнь к лучшему.

Гороскоп на 21 декабря 2021 года Стрелец

Стрельцы будут сегодня очень мнительны в отношении своего здоровья. Они склонны замыкаться на своих болезнях, долго размышлять о них, часто впадая в ипохондрию. Информируйте врача о своих недомоганиях, не занимайтесь самолечением.

Гороскоп на 21 декабря 2021 года Козерог

При негативных астрологических аспектах усиливаются раздражительность, обидчивость, повышается вероятность простудных заболеваний. Нужно помнить, что основная причина всех наших болезней - стрессы и неустойчивость нервной системы. Отличный заряд бодрости принесут любые физические нагрузки.

Гороскоп на 21 декабря 2021 года Водолей

Не исключено, что сегодня Водолеям придется больше времени посвящать другим людям и деловым партнерам, детям, родителям и их проблемам. Успех ждет в семье, общих делах, коллективных мероприятиях. В качестве партнера вам нужно выбрать себе такого человека, у которого схожие с вами интересы.

Гороскоп на 21 декабря 2021 года Рыбы

Этот день символизирует перемены. Рыбы могут получить предложение руки и сердца, поменять дом и работу, есть шанс создать прочную семью. Некоторые Рыбы относятся к браку, как в своего рода возможности повзрослеть и освободиться от родительской опеки. Поймите, что женитьба - не самоцель. Вы должны обрести свою «вторую половину», как бы это банально ни звучало.