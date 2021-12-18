В Сыктывкаре парень отобрал у подростка IPhone и попался росгвардейцам

В Сыктывкаре росгвардейцы во время патрулирования получили от дежурного ориентировку на молодого человека. Тот похитил IPhone и беспроводные наушники у несовершеннолетнего, причем с помощью насилия. Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей, пишет пресс-служба Росгвардии.

Спустя непродолжительное время в столице росгвардейцы заметили возле одного из домов по улице Малышева мужчину, схожего по приметам в ориентировке. Молодой человек 2001 года рождения, подозреваемый в совершении преступления был задержан и доставлен в полицию.

Что характерно, ранее парень уже попадал в поле зрения правоохранителей. Сейчас полиция проводит проверку.