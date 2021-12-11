Пенсионерам могут заблокировать карту «Мир» из-за небольших переводов от детей

На карту «Мир» в России теперь приходят все социальные выплаты — она стала единственной государственной платёжной системой. Если пенсионеры выбирают способ получения выплат на карту, то им оформляют именно «Мир». Но у неё есть ряд недостатков, напомнил онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия». Например, если дети слишком часто переводят на карту небольшие суммы, банк может её заблокировать. Об этом сообщает "News.ru".

- Постоянное поступление различных сумм на карту [может стать причиной блокировки карты]. При этом неважно, помощь это от детей или близких или другие переводы. Карта будет заблокирована за подозрительные поступления, — сказано в материале.

Среди других причин блокировки могут стать слишком частые переводы от держателя карты сторонним лицам, онлайн-покупки или переводы слишком маленьких сумм, что в банке также могут расценить как причастность к террористической деятельности.