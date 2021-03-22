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Киберпротезы в долг: что стало с сыктывкарской амбициозной лабораторией «Сталкер»

Киберпротезы в долг: что стало с сыктывкарской амбициозной лабораторией «Сталкер»

22 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива PG11.ru
Долг руководителя организации - 1 312 155 рублей

С 2015 года в Сыктывкаре функционировала лаборатория «Сталкер», которая разрабатывала новейшие технические изобретения. Однако сейчас о ней мало что слышно. Портал PG11.ru узнал, что с ней стало.

Как сообщает СГУ, в 2014 году совместно с университетом и ООО «Сталкер коммуникационная группа» была учреждена лаборатория по технологиям сбора, хранения, защиты, обработки, аналитики информации и программирования. 

Она создавалась с целью осуществления научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, исследованиям по приоритетным направлениям развития науки и всесторонней помощи студентам. Как сообщает университет, она не вела коммерческую деятельность и из средств грантов не финансировалась.

Также отличительной чертой лаборатории стало передовой оснащение - один комплект для работы сотрудника стоил около 400 тысяч рублей. В основном, больше всего потратили на мощные компьютеры iMac.

В 2017 году ученые получили грант в размере 300 миллионов рублей на разработку проекта экзоскелета. Результаты исследования показали, что роботизированный комплекс, над которым работали ученые, помогает парализованным людям. Также ученые познакомились с отечественным и зарубежным рынками, чтобы понять, настолько востребован будет этот комплекс. Выяснилось, что производство комплекса можно поставить на поток, и он будет пользоваться популярностью.

Критика лаборатории

В 2015 году в Сети начала появлятся критика деятельности научно-технической лаборатории. На одном из региональных пабликов вышла большая публикация о проектах лаборатории.

СталкерХОСТ 

- Услуги хостинга и прочей ненужной в Сыктывкаре фигни. Полный бред. Также занимаются разработкой сайтов. Клиентов они частенько кидают. Знакомая заказывала сайт (не знаю, как ей угораздило на них попасть). В общем, заплатила за разработку + хостинг и домен на год и больше на них выйти не смогла, телефон не берут, в офисе никого нет. Потом на сайте появилась информация, что телефон временно недоступен, так как проводится модернизация единого центра обработки звонков, - сообщает автор поста.

Оборудование

Критиков привлекло то, что оборудование у организации довольно дорогое, при том, что они функционировали на базе университета. Как отмечается, на каждом рабочем месте по два дорогих компьютера iMac, когда по сути, они им не нужны.

- Оборудовать одно такое место стоит пол миллиона рублей, а их на фото восемь, - сообщает автор поста.

Дизайн

Критик обвинил «Сталкер» в копировании дизайна у больших зарубежных компаний.

Большие долги руководителя лаборатории

Согласно открытым данным службы судебных приставов, у главы лаборатории «Сталкер» 20 задолженностей на сумму 1 312 155 рублей. К сожалению, ни  у университета, ни на официальном сайте его контактов нет.

Закрытие лаборатории

Как заявили в СГУ,  31 января 2018 года лабораторию «Сталкер» ликвидировали. Данных о существовании организации, ее руководстве и функционировании у университета нет.

За время своего существования лаборатория успела реализовать следующие проекты:

  • Аппаратно-программный комплекс обнаружения уязвимости защиты серверов и коммутационного оборудования «ArmDoc».
  • Автоматизированная система аналитики текстовых и голосовых сообщений «СТАЛКЕР ИНТЕЛЛЕКТ».
  • Разработка технологии массового производства интерактивных медицинских симуляторов при помощи аддитивных технологий.
  • «ЦИТАДЕЛЬ» - аппаратно-программный комплекс мониторинга, прогнозирования, аналитики, предупреждения правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них, реализованный путём объединения технологий «нейронная сеть» и «компьютерное зрение».
  • Беспилотный летательный аппарат с интегрированной системой автономного управления, которая позволяет выполнять полёт без подключения к внешним система навигации и управления, что делает БПЛА неуязвимым для средств и систем обнаружения, перехвата и подавления.
  • Комплексное междисциплинарное сопровождение разработок авиационных тренажёров для пилотов истребителей, принципиально нового типа, работающих, как на основе технологий виртуальной/дополненной реальности, так и с опорой на фундаментальные свойства виртуального человека (виртуальных психологических событий): от моделирования ошибок неразличения к управлению гуманитарными рисками потери здоровья пользователями.

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