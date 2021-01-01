Общедомовые приборы учета: зачем их устанавливают в многоквартирных домах?
Жителям Коми массово устанавливают общедомовые приборы учёта тепла. В 2021 году «Коми Энергосбытовая компания» установит 157 общедомовых приборов учета в МКД Сыктывкара, Ухты и Сосногорска. Вместе с техническим директором «Коми энергосбытовой компании» Максимом Байрамшиным мы разобрались, почему эти счетчики начали повсеместно устанавливать, правомерна ли установка таких приборов, зачем они нужны, и кто за это должен платить.
Максим Байрамшин
Технический директор «Коми Энергосбытовой компании»
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ПОЧЕМУ ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА ВООБЩЕ НУЖНО СТАВИТЬ?
Этого требует федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». По закону жители многоквартирных домов должны были установить коллективные (общедомовые) приборы учета (далее – ОДПУ) тепловой энергии.
Ранее ответственность за установку таких приборов учета была на потребителях ресурсов, то есть самих жильцах и собственниках помещений. Однако позже вышли поправки к закону и ответственность за установку общедомовых приборов учета перешла от потребителей к поставщикам ресурсов - энергетическим компаниям.
Фото oboiman.ru
Таким образом, установка ОДПУ - не нововведение этого года, и в части домов они уже установлены. Но так как ответственность за наличие ОДПУ в многоквартирном доме теперь несут ресурсные организации, они обязаны их установить, если собственники до сих пор этого не сделали сами и не исполнили требование закона. Всё абсолютно правомерно.
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ЗАЧЕМ НУЖЕН ОБЩЕДОМОВОЙ ПРИБОР УЧЕТА?
Чтобы контролировать фактическое потребление в доме теплоэнергии и фиксировать реальные объемы ресурсов, которые поставила в конкретный дом энергокомпания.
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НУЖЕН ЛИ ОБЩЕДОМОВОЙ СЧЕТЧИК, ЕСЛИ В КВАРТИРАХ СТОЯТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА?
Нужен. Помимо индивидуального потребления собственниками квартир есть еще общедомовой расход. Туда входит потребление ресурса на обслуживание общедомовых территорий, например, отопление в подъезде. При отсутствии общедомового прибора учета определить, где находятся протечки, невозможно. Они могут быть как в системе самого дома, так и в сетях от ресурсной организации до дома. Наличие общедомового учета дает возможность оплачивать только тот ресурс, который действительно был поставлен в дом.
Фото trk7.ru
После установки ОДПУ жильцы смогут:
Оплачивать только фактическое потребление теплоэнергии, которое фиксирует прибор.
Зафиксировать потери на сетях, которые вызваны прорывами труб или протечками, и за счет этого распределить убытки за них между жильцами и ресурсными организациями.
Сделать перерасчет в случае, если по факту тепло подавалось температурой ниже, чем предусмотрено договором. Без ОДПУ эту переплату возместить нельзя.
Таким образом, ОДПУ — это единственный способ определить фактическое потребление ресурсов в доме и реальная возможность уменьшить расходы. ОДПУ позволяет не переплачивать за объем потерь на магистральных сетях поставщика.
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В КАКИХ ДОМАХ НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ОБЩЕДОМОВОЙ ПРИБОР УЧЕТА?
Во всех многоквартирных домах, где это технически возможно. Кроме ветхих, аварийных объектов.
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КТО ДОЛЖЕН ОПЛАТИТЬ УСТАНОВКУ ОБЩЕДОМОВЫХ СЧЕТЧИКОВ?
По закону «Об энергосбережении», расходы за установку общедомовых приборов учета полностью ложатся на собственников. При чем не только на жильцов многоквартирных домов, но и владельцев магазинов, офисов и других помещений.
После установки ОДПУ каждому собственнику жилья приходит счет к оплате, в котором, помимо общей информации о стоимости ОДПУ, имеется информация о том, сколько должен оплатить конкретный собственник.
Расходы каждого собственника определяются пропорционально его доле площади помещения в общей площади дома.
Для этого стоимость прибора учета делится на общую площадь дома и умножается на общую площадь помещения собственника.
Например, площадь помещения = 100 м², площадь дома = 10 000 м². Доля собственника в этом случае составит: 100 / 10000 = 0,01.
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СКОЛЬКО СТОИТ УСТАНОВКА ОДПУ?
Затраты ресурсной компании на установку общедомового прибора учета составляют 240-300 тысяч рублей на один узел.
В стоимость входят: проект, оборудование, материалы, монтаж. Стоимость зависит от диаметра сечения трубопровода, комплектации приборов и нюансов их установки, которые различны в каждом доме.
Возьмем для примера типичный пятиэтажный многоквартирный дом.
Площадь дома;3 000 м²
Площадь квартиры;45 м²
Затраты на установку ОДПУ;300 000 руб.
Оплата для собственника квартиры 45 кв.м. составит:;45/3 000 * 300 000 = 4 500 рублей.
Второй пример для квартиры побольше в этом же доме:
Площадь дома;3 000 м²
Площадь квартиры;60 м²
Затраты на установку ОДПУ;300 000 руб.
Оплата для собственника квартиры 45 кв.м. составит:;60/3 000 * 300 000 = 6 000 рублей.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ВНОСИТЬ ВСЮ СУММУ СРАЗУ?
Для юридических лиц - необходимо оплатить выставленный счет за ОДПУ сразу и в полном объеме.
Для физлиц - собственников помещений в многоквартирных домах по закону оплату можно произвести двумя способами:
1
единовременно всю сумму
2
с рассрочкой платежа до 5 лет
В случае рассрочки сумма выставляется в квитанции за коммунальные услуги равными частями в течение до 5 лет. При этом, кроме стоимости установки ОДПУ дополнительно оплачивается процент за рассрочку в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Таким образом, если оплачивать установку ОДПУ в рассрочку на 5 лет (60 месяцев), платеж для собственника квартиры площадью 45 м² с учетом процентов составит менее 100 рублей в месяц.
Если в будущем вы захотите продать квартиру и при этом оплачиваете ОДПУ в рассрочку, после купли-продажи квартиры продолжать оплачивать эти расходы будет ее новый собственник.
За неуплату ОДПУ закон предусматривает санкции:
1
начисление пени на неоплаченную сумму
2
собственник будет обязан оплатить понесенные организациями, установившими ОДПУ, расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания.
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ПОДВОДИМ ИТОГ
По закону во всех многоквартирных домах, где это технически возможно, должны быть установлены общедомовые приборы учета.
ОДПУ нужен для того, чтобы определить фактическое потребление ресурсов в доме. После его установки собственники могут зафиксировать потери ресурсов на сетях, если они есть, и платить только за фактически потребленные.
Платить за установку ОДПУ по закону должны собственники: причем это касается и жильцов, и владельцев коммерческих помещений. Расходы каждого собственника определяются пропорционально его доле в праве собственности на общее имущество.
Юридические лица должны оплатить счет на установку ОДПУ единовременно, физическим лицам закон дает право выбора: всю сумму сразу или в рассрочку на срок до 5 лет.