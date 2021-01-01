Таким образом, установка ОДПУ - не нововведение этого года, и в части домов они уже установлены. Но так как ответственность за наличие ОДПУ в многоквартирном доме теперь несут ресурсные организации, они обязаны их установить, если собственники до сих пор этого не сделали сами и не исполнили требование закона. Всё абсолютно правомерно.