Сыктывкарский врач рассказал об одном из самых страшных заболеваний
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XXI век - «век аллергии». Такой неутешительный вывод делает ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения). По прогнозам ВОЗ, к 2050 году от различных проявлений аллергии будет страдать большая часть населения планеты, при этом вызвать болезнь сможет почти любое вещество. По данным Института иммунологии, различными формами аллергии уже страдает почти треть населения России, сообщает РБК.
Фото awcr.ru
В борьбе с нарастающей угрозой лучшее средство — информация. Чем больше достоверных фактов мы знаем, тем эффективнее профилактика и лечение. Мы поговорили со специалистом сыктывкарского медицинского центра «ЛадаМед» аллергологом-иммунологом, педиатром Жанной Вязовой и разобрали вопрос аллергии от и до. И если вы думаете, что вас этот вопрос не касается, вы заблуждаетесь: аллергия может проявиться в любом возрасте.
Аллерголог-иммунолог, педиатр Жанна Вязова
Для начала разберемся, что такое аллергия
Аллергия – это состояние организма, при котором иммунная система видит угрозу в веществах, которые на самом деле не представляют опасность для человека. Иммунитет считает их антигенами, поэтому начинает вырабатывать против них антитела. В этот период человек начинает ощущать, что организм борется с болезнью и это проявляется неприятными симптомами.
Аллергиками рождаются, а мне уже за 20/30/40, нет у меня никакой аллергии и не будет никогда
Все вообще не так! Как говорится, не зарекайтесь.
Чтобы внести ясность, разберемся, откуда появляется аллергия и в каком возрасте.
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На предрасположенность к аллергии в первую очередь влияет наследственный фактор. Если один из родителей является носителем аллергена (любого), то шанс развития аллергии у ребенка возрастает до 40%. Если оба родителя носители, вероятность еще выше - до 60%. Даже если ваши родители не являются носителями, может оказаться, что аллергия была у бабушки и дедушки. В этом случае она рано или поздно в той или иной степени все равно проявится: на цветение березы, на кошку, на орехи вы можете отреагировать, - рассказала аллерголог-иммунолог, педиатр Жанна Вязова.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Фото Freepik
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Аллергия не будет возникать сразу при рождении, как думают многие. Как правило, если это пищевая аллергия, она проявляется с двухмесячного возраста. Если речь об аллергическом рините (воспаление слизистой носа, вызванное реакцией на аллерген), эта болезнь «молодеет» и может появиться у детей уже в 1-2 года. Хотя раньше проявлялась только в возрасте 3-6 лет. Астму можем подозревать уже с двух лет. Все зависит от особенностей организма.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Чем старше, тем меньше ты подвержен аллергической реакции?
В общем правда, но это совершенно не значит, что она у вас не появится позже.
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С возрастом иммунитет становится менее агрессивным. Человек уже повстречался со многими аллергическими агентами, и организм выработал иммунный ответ, потому что у него уже есть опыт и «клетки памяти». Но бывает так, что и в 50 лет человеку ставят бронхиальную астму, потому что ее спровоцировали ранее образ жизни пациента или особенности профессии. Когда речь идет об аллергии, все индивидуально.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Медицина нынче не как 100 лет назад, и аллергию вылечит!
Неправда. Аллергия может быть в острой форме, однократно возникшая в течении жизни, в том числе острая крапивница, контактный дерматит. Или хронической, с обострениями или в стадии ремиссии — период, когда значительно ослабевают или исчезают симптомы.
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В острой форме мы можем помочь человеку и освободить его от развития дальнейших аллергических реакций. Хроническое заболевание не вылечить никогда. Бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергический ринит - все это можно увести в стадию ремиссии при грамотной терапии и диете. Единственный правильный метод «лечения» аллергии - это убрать аллергический агент, то есть то, что вызывает аллергическую реакцию.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Источник: Яндекс. Дзен
Иногда достаточно убрать аллерген из контакта с человеком, и симптомы прекратятся. В некоторых случаях нужно поддерживать ремиссию препаратами: таблетками, спреями, ингаляциями. Это зависит от степени тяжести заболевания.
Бороться с аллергией гомеопатией и тысячелистником - полная чушь?
Однозначно, да!
Аллергия – благодатная тема для шарлатанов. Никакие БАДы, травы или лазерные приборы, «изгоняющие паразитов», в этом помочь не могут. Никаких революционных технологий с применением мумиё и прочих нетрадиционных способов не существует.
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Терапию должен подбирать только врач. А лечение травами людей с повышенной чувствительностью к пыльцевой аллергии категорически запрещено! В этом случае вы нанесете себе еще больший вред.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Если речь идет об астме - заболевание перейдет в более тяжелую форму, когда человек не может без ингаляторов, уколов гормонов внутримышечно. Атопический дерматит может дать осложнения до тяжелых вторичных бактериальных и грибковых инфекций.
Аллергия появилась из-за жизни в городах, потому что здесь слишком грязно
Не совсем верно.
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Аллергия - это заболевание цивилизации, урбанизации. Если вы живете в деревне на натуральном хозяйстве с минимальным использованием спецсредств и химикатов (средств для мытья посуды, стирки, уборки, духов, косметики), вероятность развития аллергии намного меньше. Темп жизни сейчас быстрый, и мы не хотим тратить много времени на приготовление пищи, поэтому, чтобы угодить потребителю, производители добавляют в нее консерванты и антибиотики. Как итог, еда становится менее натуральной. Консерванты, антибиотики и добавки делают свое дело внутри нашего организма и, как следствие, могут провоцировать аллергические реакции. Для сравнения, прошлое поколение не так часто сталкивалось с аллергией, как наше. Но наши дети и внуки будут страдать больше и чаще аллергическими заболеваниями. Цепочка уже запущена, и через какое-то время у каждого человека будут какие то аллергические проявления, причем на несколько причинно значимых аллергенов.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Гипоаллергенная косметика правда не вызывает аллергию?
Может и вызывать.
Фото www.syl.ru
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Гипоаллергенная косметика» вовсе не означает, что аллергии точно не будет. «Гипо-» — это не отсутствие. Гипоаллергенная косметика значительно снижает риск аллергической реакции, но на какие-то отдельные компоненты вы можете отреагировать. Если у вас есть склонность к аллергическим реакциям, сначала протестируйте косметику на сгибе локтя, иначе рискуете заработать аллергию даже от дорогих брендов.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Бывает ли аллергия на солнце или на холод?
Бывает, и еще как.
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Она возникает из-за воздействия холода на организм -холодовая крапивница. После контакта с холодной водой, снегом, включенным кондиционером у чувствительных людей возникают волдыри или даже отеки. С солнцем ситуация похожая. Выход только один: беречь себя от раздражающего фактора: кутаться на улице, оставляя открытыми только глаза, или не находиться на солнце вообще, а иногда и сменить место жительства. В помощь также прием антигистаминных препаратов 2 поколения.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Холодовая крапивница. Фото anews.com
Можно сделать специальный укол заранее, и, когда все зацветет, аллергии не будет.
Не совсем так, но направление мысли верное.
Речь идет об АСИТ-терапии, которая лечит причину аллергии. Суть метода в том, что в организм пациента в возрастающих дозах вводят тот аллерген, который является причиной заболевания. Это могут быть уколы в стационаре или таблетки либо капельные растворы как домашний вариант.
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Полный курс лечения, который длится от 3 до 5 лет, оказывается достаточно эффективным. Если речь идет об аллергии на березу, терапия будет длиться около четырех месяцев в год. Если аллерген пыль, терапия будет круглогодичной, потому что этот аллерген всегда присутствует в нашей жизни. Длительность курса зависит от реакции организма на АСИТ. Но она однозначно помогает: те, кто попробовали ее, приходят на повторные курсы.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Фото doctor-arbitailo.ru
В первый год при АСИТ-терапии пациент может не ощутить эффект в полной мере, потому что он еще не такой сильный. Но может почувствовать и сразу. По словам специалиста, треть пациентов отмечают, что качество их жизни улучшается: слезотечение и заложенность носа становится меньше, а человек ощущает себя более работоспособным и энергичным.
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Если курс терапии пройден до конца, пациент может прожить от 3 до 7 лет без дополнительных препаратов или на минимальных препаратах, при этом чувствует себя очень хорошо. Это индивидуально и зависит от организма человека.Но как с любым хроническим заболеванием, курс через время нужно повторить. Заболевание мы не вылечим, но введем его в хорошую ремиссию.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Что делать, если вы обнаружили у себя признаки аллергии?
Обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
Потому что не вся та кожная сыпь и респираторные заболевания - аллергия. Врач установит, что у вас на самом деле. Если доктор заподозрит у вас аллергическую реакцию, то отправит на дополнительное обследование к нужному специалисту.
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Бывает, что обращаются с жалобами на аллергию, а оказываются укусы домашних клопов. В моей практике были такие случаи: по внешнему виду было понятно, что это укус. Комаров мы исключили, так как была зима, остается вариант - клопы. Родители ребенка, конечно, не хотели в это верить, но позже нашли дома источник клопов. Вызвали СЭС, обработали квартиру и у ребенка все прошло. Иногда бывает, что кашель похожий на бронхиальную астму, может оказаться коклюшем или инфекцией вызванной паразитами.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Фото kursi-floristiki.ru
Если это точно аллергия, как понять на что именно?
Иногда понятно и без анализов, на что появилась аллергическая реакция. Но есть случаи, когда нужно установить это лабораторно.
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Правильный диагноз начинается с подробного сбора сведений об истории болезни, условиях жизни, перенесенных заболеваниях. Это 50-70 % успеха диагностики. Если понятно, что это аллергическая реакция, начинаем проверять на самые распространенные аллергены: пищевые, респираторные, животных. Врач назначит анализы: общий клинический анализ крови, Иммуноглобулин Е общий и на специфические аллергены, на которые у вас подозревают реакцию.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Тест на аллергопробы. Фото autogear.ru
В «Инвитро» можно пройти полное аллергологическое обследование, включая технологию ImmunoCAP - «золотой стандарт» в аллергодиагностике. Это одна из самых точных методик в мире и России, которая позволяет оценить аллергическую реакцию с долей вероятности до 90% даже у маленьких детей.
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Преимущество ImmunoCAP в том, что исследование проводят на более глубоком молекулярном уровне, поэтому оно дает более точную положительную или отрицательную реакцию на аллерген и результат не зависит от приема антигистаминных препаратов. В зависимости от числа аллергенов анализ будет готов в течение 3 - 10 дней. Чтобы его сдать, вам не обязательно нужно направление врача, главное четко знать, какие аллергены вы хотите проверить. Есть смысл искать причину аллергических реакции у детей после 2-3 лет, но бывают острые реакции на несколько аллергенов, тогда назначаем анализ уже на первом году жизни.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
А с аллергией можно жить нормальной жизнью?
Вполне себе да, но с ограничениями.
В первую очередь нужно исключить из своей жизни те факторы, которые вызывают аллергическую реакцию. В период цветения лучше уехать на юг, где в это время уже все отцвело. Если такой возможности нет, то посидеть дома, чтобы не контактировать с аллергеном, и занавесить окна влажными простынями. А если все же выходите, принимайте душ после каждой прогулки.
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Самое главное - это правильный и рациональный образ жизни конкретно для вас. Это не здоровый образ жизни, а ваш личный образ жизни. Если у вас пищевая аллергия, обязательно нужна диета. Если аллергия на яйца, значит вы не едите яйца и все блюда, где они содержатся. Также нужна дыхательная гимнастика, проветривания, закаливая. Это не просто слова, а то, что нужно делать для своего организма, чтобы с аллергией жить было легче. Аллергия - такое же хроническое заболевание, поэтому чтобы поддерживать его в ремиссии, должен быть соответствующий образ жизни.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Что делать, если после новогоднего застолья что-то пошло не так?
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- Если у вас есть аллергия, и в Новый год ваш организм на что-то отреагировал, как только появились проявления, выпейте антигистаминный препарат и сорбент. Антигистамин снимет проявления, а сорбент поможет снизить токсический эффект, который вызван аллергической реакцией.
—Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр
Но помните о диете: неважно праздники это или выходные дни, вы не должны ее нарушать. Иначе рискуете праздник или отпуск превратить в лечение, а ремиссию переведете в обострение.
Записаться на прием к аллергологу-иммунологу, педиатру Жанне Вязовой или любому другому специалисту медицинского центра «ЛадаМед» можно онлайн либо по телефону 8(8212) 30-24-84, 30-24-30
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