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Аллергия - это заболевание цивилизации, урбанизации. Если вы живете в деревне на натуральном хозяйстве с минимальным использованием спецсредств и химикатов (средств для мытья посуды, стирки, уборки, духов, косметики), вероятность развития аллергии намного меньше. Темп жизни сейчас быстрый, и мы не хотим тратить много времени на приготовление пищи, поэтому, чтобы угодить потребителю, производители добавляют в нее консерванты и антибиотики. Как итог, еда становится менее натуральной. Консерванты, антибиотики и добавки делают свое дело внутри нашего организма и, как следствие, могут провоцировать аллергические реакции. Для сравнения, прошлое поколение не так часто сталкивалось с аллергией, как наше. Но наши дети и внуки будут страдать больше и чаще аллергическими заболеваниями. Цепочка уже запущена, и через какое-то время у каждого человека будут какие то аллергические проявления, причем на несколько причинно значимых аллергенов.

— Жанна Вязова, аллерголог-иммунолог, педиатр