Могут ли врио главы Коми реально оштрафовать за отсутствие маски: мнения юристов

Сыктывкарец написал заявление в полицию на врио главы Коми по факту нарушения им масочного режима. Возможно ли привлечь Владимира Уйбу к административной ответственности? Портал PG11.ru спросил об этом у юристов.

Руководитель Коми республиканской патриотической общественной организации «Артель» Руслан Искандаров подал заявление в МВД на врио главы Коми Владимира Уйбу с просьбой привлечь его к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАп в связи с нарушением указа обязательного к исполнению, подписанным врио главы Коми о «масочном» режиме. О своем решении Руслан рассказал в статье «ВКонтакте». Сыктывкарец отмечает, что в одной из рабочих поездок на Владимире Уйбе не было ни перчаток, ни масок и прикладывает фотографии.

Мы спросили у юристов, возможно ли привлечь врио главы Коми к административной ответственности:

Нелли Ефименко

Перед законом все равны. Если есть обращение - должна быть проверка и опрос участвующих лиц и решение по заявлению. Необходима работа должностного лица УМВД по выяснению обстоятельств. Фото полной картины произошедшего не даёт. На мероприятии врио мы видим как в маске, так и без нее. Фотография может быть вырвана из контекста.

Юрий Строганов

Закон для всех един. Если составлен протокол об административном нарушении, то нет никакой разницы в должности, которую занимает человек. Однако нарушение должно быть установлено компетентным органом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении.

Илья Раковский

Согласно Указа Главы Республики Коми «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности»» гражданам начиная с 15.05.2020 обязательно использовать средства индивидуальной защиты - средства органов дыхания (маски и иные подобные средства), перчатки или дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных местах. Это нарушение должны зафиксировать уполномоченные лица и составить протокол. В данном случае такого действия не было, а фотография не является доказательством нарушения. Однако если бы подобное нарушение было бы зафиксировано уполномоченным лицом, то даже врио главы Коми мог бы понести административную ответственность.

Напомним, сам Владимир Уйба отмечал, что масочный режим должны обязательно соблюдать все жители Коми:

- Это обязательная норма, а не желание. Если вы выходите на улицу или в магазин, у вас обязательно должна быть маска на лице, перчатки или дезсредства для рук. Это требования, за невыполнение которых будут наказывать, если вы будете подвергать себя и окружающих опасности. Нужно понимать, что это обязательное требование и относиться к нему с абсолютной ответственностью. Мы пошли на серьезное изменение режима самоизоляции, позволив людям ездить на дачи и понимаем, что не у всех будет возможность там оставаться на несколько дней. Кто-то будет вынужден каждый день возвращаться в город и вот здесь - обязательны соблюдение масочного режима и обработки рук в общественном транспорте, - подчеркивал Владимир Уйба в своем выступлении.

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