551636

Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ



298139

Ремонт и отделка. Все виды работ. Договор. Гарантия



89048687974, 572172

Квартиры, ванные под ключ и част. Кач-во



552034

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон



555544

"Ангел Комфорта". Любые ремонтно-отделочные работы



89042341939

Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. Опыт, кач-во



579052

Услуги штукатура-маляра в Эжве. Поклейка обоев, Елена



89041018603

Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого



565025

Механизированная полусухая стяжка пола, готовая ровная поверхность под ламинат, линолеум, плитку за 1 день



89125667071, 89009803359

Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. Установка металлических, межкомнатных дверей, отделка гипсом



89042395897

Перегородки, штукатурка, стяжка полов



565192

Ремонт окон и дверей ПВХ. Компания "РемСервисОкна"



252533

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей, установка и замена сантехники, труб водоснабжения. Помощь в подборе, закупе, доставке материалов



89658602533

Ремонт квартир частично и под ключ. Переборка, замена, установка полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки. Помощь в подборе, закупе, доставке материалов



89505664142

Ремонт квартир. Все виды работ. Качест. Гарантия



341001

Социальные натяжные потолки. Качественно. От 120 р/кв. м



89041058981

Установка окон, дверей, балконов, лоджий, жалюзи. Монтаж изделий по ГОСТу



483658

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, электрика, сантехника