551636
Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ
298139
Ремонт и отделка. Все виды работ. Договор. Гарантия
89048687974, 572172
Квартиры, ванные под ключ и част. Кач-во
552034
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон
555544
"Ангел Комфорта". Любые ремонтно-отделочные работы
89042341939
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. Опыт, кач-во
579052
Услуги штукатура-маляра в Эжве. Поклейка обоев, Елена
89041018603
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого
565025
Механизированная полусухая стяжка пола, готовая ровная поверхность под ламинат, линолеум, плитку за 1 день
89125667071, 89009803359
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. Установка металлических, межкомнатных дверей, отделка гипсом
89042395897
Перегородки, штукатурка, стяжка полов
565192
Ремонт окон и дверей ПВХ. Компания "РемСервисОкна"
252533
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей, установка и замена сантехники, труб водоснабжения. Помощь в подборе, закупе, доставке материалов
89658602533
Ремонт квартир частично и под ключ. Переборка, замена, установка полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки. Помощь в подборе, закупе, доставке материалов
89505664142
Ремонт квартир. Все виды работ. Качест. Гарантия
341001
Социальные натяжные потолки. Качественно. От 120 р/кв. м
89041058981
Установка окон, дверей, балконов, лоджий, жалюзи. Монтаж изделий по ГОСТу
483658
Ремонт квартир: стены, потолки, полы, электрика, сантехника