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Авто
559312, 89042709312
Приглашает автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. Ищите нас на "Яндекс. Карты" и 2ГИС

Автоперевозки
575144, 89087175144
Грузоперевозки и переезды. Город , РК, РФ. Услуги грузчиков. Документы. Нал./ безнал

89121457625
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных

296674
"Газель" 24 куб. м от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ

797930, 89128697930
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. Качественно. Нал/безнал

550191, 89048617487
Грузоперевозки. "Газель" фургон 3 м, 6 м

89009120999
Домашние переезды по России под ключ. Документы. Выгодная цена. Пенсионерам скидки*

469169
Выгодный переезд по РФ, попутное авто. От 1500 км скидка 5%*

89225829682
Грузоперевозки по РК, РФ от 8 р/км, severlogistik.ru

349050
Грузоперевозки малогабаритные. По городу от 300 р/час

554699
"Газель" 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ

274086
"Газель" фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край-55 т. р

89042222630
"УАЗ" 3 метра, фургон. Эжва, дачи, город

573669
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики
Недвижимость. Продаю
89630216569
2-к. кв., средний этаж, с мебелью и ремонтом

89630217141
Продам 1- к. квартиру, недорого в центре

265140
Продаю или сдаю боксы в Эжве, Ухтинское ш. (рядом с "Монди"). Отопление, вода, электр-во 380 Вольт. От 800 т. р.

265140
Продаю дачу в Эжве, общ. "Ягодка". Дом зимний, 2 этажа, скваж., баня. Документы на собственность. 300 т. р. Обмен
Недвижимость. Куплю
89087172140
В Выльгорте, Зеленце 1-к. кв. в пан./кирп. доме. Звоните!

8(8212)576465
1-, 2-, 3-к. кв, МСО. Город, Орбита, пригород

89091214313
Куплю 1- и 2- комнатную квартиру в городе

338413
Куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта. Недорого
Недвижимость. Сдаю
89121536556
Сдаю 2-к. кв. в центре города
Недвижимость. Сниму
715270
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. Срочно!
Строителям, садоводам
552034
Отделочные работы в квартирах

89128683658
Строительство. Ремонт домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы. Установка окон, дверей. Игорь Иванович

89222780997
Все виды строительных работ. Дома из бруса, каркас, фундамент, кровля

557807
Дач.работы: кровля, выравнив. домов, замена венцов, сараи, заборы

89087109904
Замена шифера на металлочерепицу, профнастил

89042399471
Кровля, замена шифера, заборы, отделка и т.д.

89222755726
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Срубы. Заборы

89042213916
Обшивка дома. Кровля. Плитка. ГКЛ. Фанера. Ремонт

89042710740
Печи банные и дачные. Металл до 24 мм. Плиты, комплектующие к печам. Ямы, сварочные работы, т. д. Гарантия

89041085995
Печник: кладка, ремонт

89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка

89225992929, 89229195909
"Печи Коми": кладка, ремонт, консульт.
Строителям, садоводам. Продаю
575809
Торф, помет, навоз, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб

555390, 89041010741
Помет, навоз, дрова в чурках, стульчики, горбыль

550747
Стульч., горбыль, песок. А/м МАЗ 18 куб. Вывоз снега

277575
Песок, щебень. Аренда фронтального погрузчика

89041026707
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка

89042714923
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево!
Ремонт и отделка
551636
Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ

298139
Ремонт и отделка. Все виды работ. Договор. Гарантия

89048687974, 572172
Квартиры, ванные под ключ и част. Кач-во

552034
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон

555544
"Ангел Комфорта". Любые ремонтно-отделочные работы

89042341939
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. Опыт, кач-во

579052
Услуги штукатура-маляра в Эжве. Поклейка обоев, Елена

89041018603
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого

565025
Механизированная полусухая стяжка пола, готовая ровная поверхность под ламинат, линолеум, плитку за 1 день

89125667071, 89009803359
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. Установка металлических, межкомнатных дверей, отделка гипсом

89042395897
Перегородки, штукатурка, стяжка полов

565192
Ремонт окон и дверей ПВХ. Компания "РемСервисОкна"

252533
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей, установка и замена сантехники, труб водоснабжения. Помощь в подборе, закупе, доставке материалов

89658602533
Ремонт квартир частично и под ключ. Переборка, замена, установка полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки. Помощь в подборе, закупе, доставке материалов

89505664142
Ремонт квартир. Все виды работ. Качест. Гарантия

341001
Социальные натяжные потолки. Качественно. От 120 р/кв. м

89041058981
Установка окон, дверей, балконов, лоджий, жалюзи. Монтаж изделий по ГОСТу

483658
Ремонт квартир: стены, потолки, полы, электрика, сантехника
Ремонт и отделка. Сантехника
256006, 89068806260
Сантехработы. Недорого. Без выходных

552034
Сантехработы. Система отопления. Низкие цены. Договор

89041082330
Все виды сантехнических работ

729461
Реставрация ванн жидким акрилом без демонтажа ванны

252533, 89048659637
Сантехнические работы любой сложности: замена смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины, замена труб водоснабжения и отопления. Помощь с выбором и закупопом материала
Ремонт и отделка. Электрика
550539
Ваш электрик. Все виды работ

552034
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. Договор

568050
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно

553368
Квалифицированный электрик. Все. Надежно. ИП. Оперативно

89091235447
Дипломированный электрик. Недорого. Любая сложность

89083286155
Электрик с большим опытом. Опер. выезд. Монтаж
Помощники для дома
568085
Ваш мастер. Квартирный ремонт от мелкого до крупного

89041003375
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир и др. работы

207947
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. Замена, рем.

466331
Замки: ремонт, установка. Метал. двери, ворота. Свароч. работы

573025
Мастер на час. Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки!*
Техника для дома
572622, 89087172622
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, интернет, лечение вирусов на дому. Обучение. Без выходных

554401, 89042318467
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. Обучение

243767
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. Качественно, быстро!!! СЦ "Импульс"

565895
Качественный ремонт, настройка ноутбуков, компьютеров. Гарантия. Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных

567966
Телевизоры. Качественный ремонт. Гарантия. Вызов б/пл

554445
Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом. Гарантия

343036, 557234
РЕМОНТ ТЕХНИКИ: эл/плиты, духовки, варочные и индукционные плиты, посудомоечные, стиральные машины, кофемашины, микроволновки, водонагреватели и др. Без вых Гарантия

567098
Ремонт бытов. техники, стир. маш, холод., тв на дому

89222710835
Антенны: установка, настройка, ремонт. Спутниковое ТВ: Триколор, НТВ+, МТС. ТВ на 20 каналов

89222710835
Ремонт, электроплит, духовых шкафов. Подключение

552987
Ремонт микроволновок, ТВ в мастерской и на дому

559632
Ремонт холодильников, установка кондиционеров

89042710740
Токарные, фрезерные, станочные работы. Шлицевые валы, шестерни, звездочки, колеса ленточно-пильных станков и т. д.
Техника для дома. Холодильники
575421
Ремонт холодильников на дому. Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам*. ИП

216627, 89505677160
Ремонт холодильников на дому заказчика любой сложности. Консультации. ИП

563254
Ремонт холодильников на дому заказчика. Лицензия. Высокое качество. Низкие цены

482444, 89128682444
Ремонт холодильников, стир. машин-автоматов на дому. 24 года на рынке услуг. Лицензия. Выезд в р-ны

89087146596
Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*

242710
Ремонт холодильников и холодильного оборудов. Заказ и продажа запчастей, списание крупной и мелкой быт. техники для организаций. СЦ "Уклад". Первомайская 25, "Рембыттехника"
Техника для дома. Стиральные машины
89128633474, 333474
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*. Без выходных и праздников. Наличный, безналичный расчет

560594
Ремонт стиральных машин на дому. Пенсионерам скидки*

89658605513, 255513
Ремонт стиральных и посудомоечных машин на дому. Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. Выкуп неисправной техники

560470, 89042045561
Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам скидка*. Выкуп неисправных

89009796695, 564607
Ремонт стиральных машин любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. Гарантия, выезд сразу

551789, 89042701789
Ремонт стиральных, посудомоечных машин, водонагревателей, мелкобытовой техники. СЦ "Уклад", Первомайская 25, "Рембыттехника"

579303, 89048680090
Ремонт стиральных и посудомоечных машин любой сложности. Выезд сразу. Без выходных, Гарантия. Пенсионерам скидки 15%*
Мебель
558817
На заказ: шкафы-купе,кухни.Проект,замеры, устан. б/пл

572350, 251830
Изгот. любой корп. мебели от тумбочки до магазина

89042286224
Изгот. корпусной мебели на заказ. Срок: 2 недели

792413
Изготовление, ремонт, перетяжка мяг. мебели. Доставка

297576
Корп. мебель собств. произв-ва. Качество, цена и сроки

552491
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. Доставка

267915
Ремонт, перетяжка мягк, корп. мебели, кроватей. Б/вых

89042708416
Ремонт и перетяжка мяг. мебели на дому. Недорого
Услуги
297576
Жалюзи- замер, доставка бесплатно. Качество, цена, сроки

89091247284
Печник: кладка, ремонт, чистка. Фото, видео работ
Услуги. Юридические
575631, 89087175631
Автоадвокат Лишение прав. ДТП. Страховка

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Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы.

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Услуги. Бухгалтерские
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Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! ООО "Финансист-С" Наш профессионализм - Ваше спокойствие!
Услуги. Красота и здоровье
Внимание! Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом!
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Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия

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Центр AVON Заказы. Регистрация vk.com/olga556926
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В г. Сыктывкаре открылся филиал. Нужен управляющий!

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Нужна подработка? Звони!

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Продавец- консультант

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Работа в офисе б/опыта, совмещ., друж. коллектив
Животные
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Знакомства
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89042718429
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89042712849, 562849
Валентина сама расскажет Вам о Ваших проблемах. Направит правильным путем в семье, любви, работе. Уберет одиночество, снимет порчу, сглаз, вернет покой в Вашу душу, в ваш дом (по фото). Мои душа и двери открыты для Вас
Разное. Куплю
255513
Куплю стиральные машины- автомат, холодильники, посудомоечные машины в любом состоянии

8(8212)255561
Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, канистры, ящики, трубы, ПЭТ-бутылки)

558199, 277799
Макулатуру всех марок. Уничтожим документы.
Разное. Продаю
89042045670
Картофель деревен. 4 в. по 12 лит. с доставкой

89042045670
Картофель семенной с доставкой
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По тел.: 89225989878
По эл. почте: progorod11@mail.ru
Приходите по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корп. Б, оф. 406
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