Тест
Знаете ли вы географию Коми?
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Начнем с основ. Площадь республики Коми составляет...
512,2 тысячи кв.км
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Теперь вопрос посложнее. Усинское болото — одно из самых крупных в Европе. Его площадь составляет...
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Главная река Коми — Печора. Знаете, сколько она в длину?
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Общая площадь лесного фонда Коми составляет 38,9 миллионов гектар. Сколько процентов от всей территории республики занимают леса?
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Средняя температура января в Сыктывкаре составляет...
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Все знают, что самая высокая вершина Уральских гор — это гора Народная. А какая у нее высота?
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Одно из «7 Чудес России» - «Столбы выветривания» на плато Маньпупунер. А как их еще называют
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А какое расстояние от Сыктывкара до Москвы?
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Сколько регионов граничат с Коми?
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И последний вопрос. В каком году создали всем известный Печоро-Илычский заповедник?
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худший:
«Вам стоит повторить историю и географию Коми, если собираетесь писать диктант»
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средний:
«Вы неплохо разбираетесь в географии Коми, но стоит заглянуть в энциклопедию, чтобы освежить память»
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лучший
«Почему вы сразу не сказали, что вы — автор географического диктанта? Отличный результат!»
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