Тест
Знаете ли вы географию Коми?
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Начнем с основ. Площадь республики Коми составляет...
Теперь вопрос посложнее. Усинское болото — одно из самых крупных в Европе. Его площадь составляет...
Главная река Коми — Печора. Знаете, сколько она в длину?
Общая площадь лесного фонда Коми составляет 38,9 миллионов гектар. Сколько процентов от всей территории республики занимают леса?
Средняя температура января в Сыктывкаре составляет...
Все знают, что самая высокая вершина Уральских гор — это гора Народная. А какая у нее высота?
Одно из «7 Чудес России» - «Столбы выветривания» на плато Маньпупунер. А как их еще называют
А какое расстояние от Сыктывкара до Москвы?
Сколько регионов граничат с Коми?
И последний вопрос. В каком году создали всем известный Печоро-Илычский заповедник?
«Вам стоит повторить историю и географию Коми, если собираетесь писать диктант»
«Вы неплохо разбираетесь в географии Коми, но стоит заглянуть в энциклопедию, чтобы освежить память»
«Почему вы сразу не сказали, что вы — автор географического диктанта? Отличный результат!»