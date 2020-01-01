До Нового года осталось меньше недели и сыктывкарцы вовсю подводят итоги 2019-ого в соцсетях. Портал PG11.ru тоже провел своеобразную черту под уходящей «свиньей» и сделал подборку самых читаемых новостей. Но что ждет горожан в наступающем 2020 году? Каким он будет? Портал PG11.ru сделал интерактивные предсказания. Запускайте гифку, делайте скриншот и вы узнаете, что вас ждет в новом году. В одной из картинок спрятан подарок. Первые пять человек, кто выложит в комментариях скриншот с подарком от PG11.ru, получат по два билета в кино. От одного человека принимается только один комментарий со скриншотом подарка.

