«Клёвый улов»: всероссийская премьера романтической комедии о девушках, которые решили найти свою любовь на чемпионате по рыбалке

13 сентября Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру фильма «Клёвый улов» 16+. Это романтическая комедия о девушках, которые решили найти свою любовь на чемпионате по рыбалке. В главных ролях: Ингрид Олеринская, Алина Алексеева, Ирина Безряднова, Роман Курцын, Виктор Васильев и Алексей Золотовицкий.

Дейтинговые приложения не работают, мужчину надо ловить на рыбалке! Аня, Милана и Вика — подруги со школы. Они очень разные, но сильно похожи в одном — они не могут найти свою любовь. Вика (Алина Алексеева) руководит несколькими шиномонтажками в провинциальном городе. Аня (Ингрид Олеринская) удаленно работает личным ассистентом бизнесмена. Милана (Ирина Безряднова) недавно развелась с мужем-олигархом, осталась ни с чем и теперь ищет нового мужчину, способного ее обеспечить. Усугубляет ситуацию и положение Вики: врач сказал, что ей нужно срочно забеременеть, иначе потом будет уже поздно. С этими тревогами она приезжает к подругам. Увлекшись коктейлями при разработке плана поиска мужчины, девушки решают продолжить свой вечер в загородном отеле, где остановилась Вика. Но по ошибке из-за количества выпитого, они называют таксисту не тот адрес и приезжают на турбазу, куда Аня отправляла удочки своему шефу Игорю (Виктор Васильев). На этой базе проходят соревнования по спортивной рыбалке. Подруги сразу понимают, что это их шанс встретить свою любовь. Для этого девушкам предстоит объединиться в команду и наравне с мужчинами показать свое рыболовное мастерство. На своем пути они встретят очаровательного полицейского Гошу (Роман Курцын), профессионального рыбака Даниила (Алексей Золотовицкий) и бизнесмена Игоря (Виктор Васильев).



Билеты: https://kinoteatr.ru/film/klyovyy-ulove/