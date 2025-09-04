«Сеть высокоточного спутникового позиционирования Республики Коми»: новые цифровые возможности для всех пользователей

Теперь и для частных специалистов

ГБУ РК «ТФИ РК» продолжает развивать СВСП РК — современную инфраструктуру, которая обеспечивает геодезистов и кадастровых инженеров данными высокой точности в режиме реального времени. Сегодня сеть охватывает более 79% населенных пунктов региона в RTK-режиме и 94% — в постобработке.

В 2025 году СВСП РК сделала шаг к большей доступности — теперь работать в системе могут не только организации, но и физические лица. Это значит, что воспользоваться всеми преимуществами могут и частные специалисты: подключение, оплата и работа с данными проходят онлайн, без лишних документов.

Все сервисы — в Telegram

Главным акцентом новых возможностей стал Telegram-бот СВСП РК.

В нем появились:

– личный кабинет со статусом подписки, заявками и оплатой;

– сервис «Мой кошелек» для удобной оплаты и бонусов при пополнении;

– автоматическая активация подписки сразу после оплаты;

– новые инструменты: бесплатный запрос RINEX-файлов*, информация о земельных участках из ПКК и НСПД, карты зон МСК-11 и пунктов ГГС, прогнозы магнитных бурь, карты покрытия сотовых сетей.

Новости и розыгрыши

Для пользователей запущен официальный новостной канал в Telegram. Здесь публикуются обновления, а также проходят акции и розыгрыши.

Прямо сейчас проходит два розыгрыша призов**:

– до 15 сентября 2025 года – бесплатная годовая подписка RTK;

– до 31 октября 2025 года – скидка 5000 рублей на годовую подписку.

Участвовать может любой — достаточно подписаться на канал. Необязательно быть текущим пользователем или иметь учетную запись.

Экономия времени и денег

Каждое обновление СВСП РК направлено на то, чтобы сделать работу проще, быстрее и точнее.

Благодаря этому пользователи сокращают время на геодезическую привязку до 5 раз, а затраты на инженерные изыскания снижаются примерно на 40%.

СВСП РК остается уникальной технологической платформой для кадастра, строительства, сельского хозяйства и мониторинга техники. Теперь её сервисы доступны каждому специалисту Республики Коми, кто работает в сфере геодезии и кадастра.

Адрес в Сыктывкаре: улица Интернациональная, 157.

*Ринекс-файлы

