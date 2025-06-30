1 июля пенсионное удостоверение придется сдать: пожилым россиянам до 70 лет приготовили неприятный сюрприз

Фото из архива "ПроГорода"

С 1 июля 2025 года в России завершается эпоха пластиковых пенсионных удостоверений. На смену им приходят цифровые документы с QR-кодом, которые значительно упростят жизнь пенсионерам. Теперь вся информация о пенсии и положенных льготах будет храниться в смартфоне, что сделает процесс подтверждения статуса пенсионера более удобным и быстрым. Как будет работать новая система?

Вместо привычной пластиковой карточки, пенсионерам будет достаточно предъявить QR-код, сохраненный в специальном приложении на смартфоне. Это упростит получение льгот при проезде в общественном транспорте, посещении медицинских учреждений и в других ситуациях, требующих подтверждения пенсионного статуса.