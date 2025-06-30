1 июля пенсионное удостоверение придется сдать: пожилым россиянам до 70 лет приготовили неприятный сюрприз
- 13:15 30 июня
- Служба новостей
С 1 июля 2025 года в России завершается эпоха пластиковых пенсионных удостоверений. На смену им приходят цифровые документы с QR-кодом, которые значительно упростят жизнь пенсионерам. Теперь вся информация о пенсии и положенных льготах будет храниться в смартфоне, что сделает процесс подтверждения статуса пенсионера более удобным и быстрым.
Как будет работать новая система?
Вместо привычной пластиковой карточки, пенсионерам будет достаточно предъявить QR-код, сохраненный в специальном приложении на смартфоне. Это упростит получение льгот при проезде в общественном транспорте, посещении медицинских учреждений и в других ситуациях, требующих подтверждения пенсионного статуса.
Однако, нововведение вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Одни приветствуют технологический прогресс и удобство цифровых документов, другие выражают опасения, связанные с необходимостью осваивать новые технологии и возможными трудностями в использовании смартфонов.
Преимущества цифрового пенсионного удостоверения:
- Удобство и доступность: Цифровое удостоверение всегда под рукой и не может быть потеряно, в отличие от бумажного или пластикового аналога.
- Автоматическое обновление: При изменении места жительства или других персональных данных, цифровое удостоверение обновляется автоматически, без необходимости переоформления документа.
- Быстрая активация льгот: Для получения скидки или льготы, достаточно отсканировать QR-код, что значительно экономит время.
Возможные сложности и решения:
- Что делать пенсионерам, у которых нет смартфона? Для тех, кто не имеет возможности использовать смартфон, предусмотрена альтернатива – бумажная "Справка о назначенных пенсиях и социальных выплатах". Однако, стоит учитывать, что в данной справке отсутствует фотография, поэтому при ее предъявлении может потребоваться дополнительное удостоверение личности, например, паспорт.
- Действительны ли старые пенсионные удостоверения ("красная книжка")? Да, пенсионные удостоверения старого образца, так называемые "красные книжки", продолжат действовать наравне с цифровыми документами и бумажными справками.
Как подготовиться к переходу на новую систему?
- Если у вас есть смартфон: заранее узнайте, как получить цифровой QR-код пенсионного удостоверения и сохраните его в надежном месте на своем устройстве.
- Если вы пользуетесь бумажным документом: вы можете продолжить его использование, но помните, что теперь это будет справка без фотографии, поэтому при необходимости придется предъявлять паспорт.
Цифровизация пенсионных удостоверений – это шаг в будущее, аналогичный переходу от кнопочных телефонов к смартфонам. Поначалу это может показаться сложным, но со временем станет удобно и привычно. Главное – заранее разобраться в новой системе, чтобы переход прошел максимально комфортно и без стресса.
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