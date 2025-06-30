Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

1 июля пенсионное удостоверение придется сдать: пожилым россиянам до 70 лет приготовили неприятный сюрприз

1 июля пенсионное удостоверение придется сдать: пожилым россиянам до 70 лет приготовили неприятный сюрпризФото из архива "ПроГорода"

С 1 июля 2025 года в России завершается эпоха пластиковых пенсионных удостоверений. На смену им приходят цифровые документы с QR-кодом, которые значительно упростят жизнь пенсионерам. Теперь вся информация о пенсии и положенных льготах будет храниться в смартфоне, что сделает процесс подтверждения статуса пенсионера более удобным и быстрым.

Как будет работать новая система?

Вместо привычной пластиковой карточки, пенсионерам будет достаточно предъявить QR-код, сохраненный в специальном приложении на смартфоне. Это упростит получение льгот при проезде в общественном транспорте, посещении медицинских учреждений и в других ситуациях, требующих подтверждения пенсионного статуса.

Однако, нововведение вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Одни приветствуют технологический прогресс и удобство цифровых документов, другие выражают опасения, связанные с необходимостью осваивать новые технологии и возможными трудностями в использовании смартфонов.

Преимущества цифрового пенсионного удостоверения:

  • Удобство и доступность: Цифровое удостоверение всегда под рукой и не может быть потеряно, в отличие от бумажного или пластикового аналога.
  • Автоматическое обновление: При изменении места жительства или других персональных данных, цифровое удостоверение обновляется автоматически, без необходимости переоформления документа.
  • Быстрая активация льгот: Для получения скидки или льготы, достаточно отсканировать QR-код, что значительно экономит время.

Возможные сложности и решения:

  • Что делать пенсионерам, у которых нет смартфона? Для тех, кто не имеет возможности использовать смартфон, предусмотрена альтернатива – бумажная "Справка о назначенных пенсиях и социальных выплатах". Однако, стоит учитывать, что в данной справке отсутствует фотография, поэтому при ее предъявлении может потребоваться дополнительное удостоверение личности, например, паспорт.
  • Действительны ли старые пенсионные удостоверения ("красная книжка")? Да, пенсионные удостоверения старого образца, так называемые "красные книжки", продолжат действовать наравне с цифровыми документами и бумажными справками.

Как подготовиться к переходу на новую систему?

  • Если у вас есть смартфон: заранее узнайте, как получить цифровой QR-код пенсионного удостоверения и сохраните его в надежном месте на своем устройстве.
  • Если вы пользуетесь бумажным документом: вы можете продолжить его использование, но помните, что теперь это будет справка без фотографии, поэтому при необходимости придется предъявлять паспорт.

Цифровизация пенсионных удостоверений – это шаг в будущее, аналогичный переходу от кнопочных телефонов к смартфонам. Поначалу это может показаться сложным, но со временем станет удобно и привычно. Главное – заранее разобраться в новой системе, чтобы переход прошел максимально комфортно и без стресса.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости