Смотрите раньше всех: эксклюзивная премьера долгожданного фэнтези «Этерна»

4 июля сеть кинотеатров Кронверк Синема приглашает на всероссийскую премьеру первых серий драматического фэнтези «Этерна» 16+.

В государстве Талиг сын мятежника Ричард Окделл поступает в школу оруженосцев Лаик, чтобы продолжить дело своего отца и бросить вызов полководцу Рокэ Алва, с которым у юноши личные счёты. Тем временем в городе-государстве Агарис вынужден скрываться потомок сверженной династии Раканов Альдо — законный наследник престола намеревается вернуть трон своему роду и заключает сделку с главой таинственной общины гоганов Енниолем. Ракан мечтает занять престол, а Окделл — отомстить убийце отца, но на пути к цели их ждёт столкновение с самой могущественной силой в этом жестоком мире — судьбой, изменить ход которой может только любовь.