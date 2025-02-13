Поставьте в угол курятника — несушки завалят яйцами даже в морозы: продуктивность повысит простой и дешевый продукт

Зимой рацион кур-несушек требует особого внимания. Уменьшение времени, проводимого на свежем воздухе, недостаток солнечного света и тепла, а также низкая двигательная активность могут привести к снижению яйценоскости у кур. Поэтому крайне важно, чтобы питание было тщательно сбалансировано, как пишет портал hibiny.ru.

В этом помогают доступные добавки, например, ракушка, которая особенно ценится птицеводами в зимние месяцы. Этот вид подкормки требует минимального внимания, но приносит огромную пользу для здоровья кур.