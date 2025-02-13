Трудовой стаж пересчитают: с февраля пенсии теперь будут начисляться с применением новых правил

Важно помнить: информация о вашем страховом стаже и пенсионных баллах за 2024 год появится на портале Госуслуг не раньше 1 марта 2025 года. Эксперт в области экономики труда Людмила Иванова-Швец поясняет, что данные обновляются после сдачи работодателями годовой отчетности. Социальный фонд ведет индивидуальные лицевые счета, фиксируя взносы, доходы и баллы каждого гражданина. Данные обновляются ежеквартально, но стаж становится актуальным только после годовых отчетов.

Это значит, что для актуальной информации о стаже за 2024 год придется подождать до марта 2025 года. Своевременная отчетность работодателей критически важна для обновления данных, и задержки могут повлиять на доступность информации для работников.