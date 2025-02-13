Трудовой стаж пересчитают: с февраля пенсии теперь будут начисляться с применением новых правил
- 09:40 13 февраля
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- Служба новостей
Важно помнить: информация о вашем страховом стаже и пенсионных баллах за 2024 год появится на портале Госуслуг не раньше 1 марта 2025 года. Эксперт в области экономики труда Людмила Иванова-Швец поясняет, что данные обновляются после сдачи работодателями годовой отчетности. Социальный фонд ведет индивидуальные лицевые счета, фиксируя взносы, доходы и баллы каждого гражданина. Данные обновляются ежеквартально, но стаж становится актуальным только после годовых отчетов.
Это значит, что для актуальной информации о стаже за 2024 год придется подождать до марта 2025 года. Своевременная отчетность работодателей критически важна для обновления данных, и задержки могут повлиять на доступность информации для работников.
Накопленный стаж и баллы напрямую влияют на размер будущей пенсии. В 2024 году средняя пенсия составит 19,2 тысячи рублей для работающих граждан и 23,4 тысячи рублей для неработающих. Эти цифры подчеркивают важность накопления достаточного стажа и баллов для финансовой стабильности в будущем.
Согласно новым требованиям, в 2025 году женщины смогут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины – в 63 года. С 2028 года возрастной порог будет повышен. Для получения пенсии потребуется не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Поэтому внимательно относитесь к накоплению стажа и баллов на протяжении всей трудовой жизни.
Проверить свой страховой стаж и пенсионные баллы за 2024 год вы сможете после марта 2025 года на портале Госуслуг. Помните, что ваш стаж и количество пенсионных баллов определяют размер вашей будущей пенсии. Планируйте свою трудовую деятельность заранее и следите за состоянием своего индивидуального лицевого счета.
В заключение, понимание системы учета страхового стажа и пенсионных баллов поможет вам более осознанно подходить к вопросам пенсионного обеспечения и обеспечить себе достойную старость. Не забывайте следить за изменениями в законодательстве и обновлениями на портале Госуслуг, чтобы быть в курсе актуальной информации о своем пенсионном будущем, пишет progoroduhta.ru.