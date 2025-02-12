Поставили тесто за 5 минут — и на сковородку: готовим беляши с мясом — сочные, нежные, с хрустящей корочкой
- 17:03 12 февраля
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Беляши с их хрустящей корочкой и сочной начинкой никого не оставят равнодушным! Зачем переплачивать в чебуречной, если можно приготовить это лакомство дома? Делимся простым рецептом для сковороды.
Ингредиенты для теста:
- Мука — 500 г
- Теплое молоко — 100 мл
- Теплая вода — 200 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Сливочное масло 82,5% — 25 г
- Майонез — 1 ст. л.
- Дрожжи (сухие) — 10 г
- Сахар — 2 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Фарш — 400 г
- Лук — 400 г
- Соль — 1 ч. л.
- Черный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Замешиваем тесто: В глубокой миске смешайте теплую воду, молоко, муку, сахар, дрожжи, майонез, сливочное масло и соль. Оставьте на 15 минут для активации дрожжей. Замесите эластичное тесто и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.
- Готовим начинку: В отдельной емкости смешайте фарш с мелко нашинкованным луком. Посолите и поперчите по вкусу.
- Формируем беляши: Раскатайте тесто и вырежьте небольшие кружочки. На каждый выложите по 1 столовой ложке фарша. Сформируйте беляши, плотно защипывая края. Оставьте на 20 минут, чтобы тесто немного поднялось.
- Жарим беляши: Разогрейте подсолнечное масло на сковороде. Выложите беляши так, чтобы они были полностью покрыты маслом. Обжаривайте с обеих сторон до готовности.
- Убираем лишний жир: Выложите готовые беляши на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
Подавайте к столу горячими, пишет hibiny.ru.
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