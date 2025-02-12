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Поставили тесто за 5 минут — и на сковородку: готовим беляши с мясом — сочные, нежные, с хрустящей корочкой

Поставили тесто за 5 минут — и на сковородку: готовим беляши с мясом — сочные, нежные, с хрустящей корочкойСоздано в Шедевруме

Беляши с их хрустящей корочкой и сочной начинкой никого не оставят равнодушным! Зачем переплачивать в чебуречной, если можно приготовить это лакомство дома? Делимся простым рецептом для сковороды.

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 500 г
  • Теплое молоко — 100 мл
  • Теплая вода — 200 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливочное масло 82,5% — 25 г
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Дрожжи (сухие) — 10 г
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • Фарш — 400 г
  • Лук — 400 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Замешиваем тесто: В глубокой миске смешайте теплую воду, молоко, муку, сахар, дрожжи, майонез, сливочное масло и соль. Оставьте на 15 минут для активации дрожжей. Замесите эластичное тесто и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.
  2. Готовим начинку: В отдельной емкости смешайте фарш с мелко нашинкованным луком. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Формируем беляши: Раскатайте тесто и вырежьте небольшие кружочки. На каждый выложите по 1 столовой ложке фарша. Сформируйте беляши, плотно защипывая края. Оставьте на 20 минут, чтобы тесто немного поднялось.
  4. Жарим беляши: Разогрейте подсолнечное масло на сковороде. Выложите беляши так, чтобы они были полностью покрыты маслом. Обжаривайте с обеих сторон до готовности.
  5. Убираем лишний жир: Выложите готовые беляши на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Подавайте к столу горячими, пишет hibiny.ru.

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