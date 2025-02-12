Присыпьте землю в горшке — фиалка не будет болеть и будет цвести круглый год: выручит любимая специя кондитеров

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Корица – не только ароматная приправа для выпечки, но и ценный помощник для ваших комнатных растений! Многие любители цветов, особенно фиалок, давно используют ее как натуральное средство для ухода. Корица стимулирует рост, укрепляет иммунитет и борется с грибком. Как это работает и как правильно применять ее? Корица – натуральный стимулятор роста:

Если ваши растения растут медленно или плохо приживаются после пересадки, корица придет на помощь. Содержащиеся в ней вещества активизируют рост корней и помогают растениям быстрее адаптироваться.

Как использовать: При пересадке или размножении черенками присыпьте срезы или корни небольшим количеством корицы. Это ускорит укоренение и защитит от инфекций.

Корица как природный фунгицид:

Обнаружили плесень в горшке? Не спешите выбрасывать растение! Корица обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами, эффективно борется с плесенью и предотвращает гниение корней.

Как использовать: Присыпьте плесень на поверхности почвы корицей (достаточно полчайной ложки на горшок объемом 1,5-2 литра). Повторяйте процедуру раз в 4 недели для профилактики.

Корица для укрепления иммунитета растений:

Ослабленные после зимы или болезни растения нуждаются в поддержке. Корица помогает им восстановиться, укрепляя иммунитет и стимулируя рост новых побегов.

Как использовать: Присыпайте почву в горшке небольшим количеством корицы раз в месяц. Это подпитает растение и защитит его от вредителей.

Корица — это доступное и натуральное средство, которое может заменить дорогие магазинные удобрения и фунгициды. Она проста в использовании, безопасна для растений и эффективна. Если вы хотите, чтобы ваши фиалки и другие комнатные растения росли крепкими и здоровыми, попробуйте эти лайфхаки! Ими поделился портал "Хибины".