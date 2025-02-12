Овощ, который убивает почки: в Европе от него отказались, а в России до сих пор едят

Ревень - традиционный ингредиент русской кухни, широко используемый для приготовления вкуснейших десертов, варенья, компотов, пирогов и начинок. Однако важно понимать, что этот овощ требует особого подхода к употреблению из-за своего химического состава.

Заключение: Ревень остается ценным продуктом питания, если относиться к его употреблению осознанно и соблюдать меру. Особенно важно проконсультироваться с врачом перед включением его в рацион людям с хроническими заболеваниями.