Вкусный салат со свеклой: домочадцев от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Этот рецепт сочетает в себе нежность свеклы, свежесть яблок, и пикантность сыра фета, создавая идеальное блюдо для любого случая.

Откройте для себя кулинарный секрет, который превратит обыденную свеклу в экстраординарный салат, ставший хитом семейных ужинов.

Ингредиенты, которые работают чудеса:

Свежая свекла – 3 штуки, запеченные до идеальной мягкости

Хрустящие зеленые яблоки – 2 штуки, для добавления свежести

Кремообразный сыр фета – 100 грамм, для солоноватого акцента

Обжаренные грецкие орехи – 1/2 стакана, добавляющие текстуру

Микс свежих трав (минт, петрушка, базилик) – для ароматного украшения

Для заправки: экстра-девственное оливковое масло, свежевыжатый лимонный сок, капля меда, морская соль и свежемолотый черный перец

Пошаговое волшебство создания салата:

Запекание свеклы: Оберните каждую свеклу в фольгу и запеките в духовке на 200C в течение одного часа. После остывания очистите и нарежьте кубиками.

Подготовка яблок: Нарежьте яблоки тонкими дольками, опрыскайте лимонным соком для сохранения цвета и добавления кислинки.

Сборка блюда: Сложите ингредиенты слоями в красивой салатной миске, чередуя свеклу, яблоки, крошеный сыр фета и орехи.

Изысканная заправка: Смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, соль и перец до однородного состояния и аккуратно полейте салат.

Декоративное завершение: Перед подачей добавьте свежие травы, которые подчеркнут аромат блюда.

Этот необычный салат со свеклой не только удивит и порадует вашу семью, но и внесет яркие краски в повседневное меню. Наслаждайтесь каждым укусом этого здорового и аппетитного блюда, которое украсит любой стол, пишет prokazan.ru.