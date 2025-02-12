Посеяли этот огурец — через месяц плодами завалена вся дача — чемпион скороспелости и урожайности
- 11:10 12 февраля
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Сезон посадок совсем близко, и опытные садоводы уже скрупулезно планируют будущие грядки и запасаются семенами самых урожайных сортов популярных растений, включающих, конечно, огурцы
Выбирая плодоносящие и неприхотливые виды, стоит обратить внимание на гибрид «Мадрилене F1». Этот сорт уже не первый год радует садоводов обильным урожаем. Плоды имеют привлекательный вид — насыщенно зеленые, среднебугорчатые и с тонкой кожурой, а по вкусу они сладкие и не имеют горечи. Длина огурчиков составляет 6-9 см, и каждый пучок образует по 6-7 завязей.
Гибрид относится к раннеспелым сортам, начиная плодоносить спустя 37-38 дней после появления ростков. Он имеет женский тип цветения, что исключает необходимость в опылении, что позволяет успешно возделывать его в закрытых теплицах и временных пленочных укрытиях. Гибрид устойчив к заболеваниям и плодоносит даже при дефиците света.
Чтобы получить ранний урожай, у сорта «Мадрилене» обрезают нижние пять междоузлий, оставляя по одному плоду и листу на побегах. Боковые побеги обрезают на высоте 1-1, 2 метра, после этого растения оставляют без дальнейшего формирования.
Как и другие огурцы, этот гибрид нуждается в ежедневном поливе. На открытом воздухе сбор урожая проводят раз в два дня, а в теплицах — ежедневно. Частый сбор плодов стимулирует дальнейшее активное плодоношение, что увеличивает количество огурцов с каждым днем.
Садоводы отмечают, что «в каком месте не посадишь, там он и растет, огурцов много, подходят и для засолки, и для салатов», некоторые считают его «самым урожайным сортом в теплице, ели все лето». Другие садоводы делятся, что в середине июня они посадили семена прямо на клумбу, где замерзли цветы после майских морозов, а в середине июля уже собирали первые огурцы, не применяя подкормку, с хорошим вкусом, без горечи, и тонкой кожурой, а текстура более нежная, чем обычно, пишет hibiny.ru.
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