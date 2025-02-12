Посеяли этот огурец — через месяц плодами завалена вся дача — чемпион скороспелости и урожайности

Сезон посадок совсем близко, и опытные садоводы уже скрупулезно планируют будущие грядки и запасаются семенами самых урожайных сортов популярных растений, включающих, конечно, огурцы

Выбирая плодоносящие и неприхотливые виды, стоит обратить внимание на гибрид «Мадрилене F1». Этот сорт уже не первый год радует садоводов обильным урожаем. Плоды имеют привлекательный вид — насыщенно зеленые, среднебугорчатые и с тонкой кожурой, а по вкусу они сладкие и не имеют горечи. Длина огурчиков составляет 6-9 см, и каждый пучок образует по 6-7 завязей.