Даем капусту правильно — и куры будут радовать свежими яйцами в любое время года: секрет опытных птицеводов

Зимой особенно важно обеспечить сбалансированное питание для кур, включая в рацион не только зерно, но и овощи.

Белокочанная капуста – ценный продукт для несушек, однако важно знать, как правильно ее давать. Из-за содержания неперевариваемой клетчатки, ее нужно включать в рацион в умеренных количествах.