Даем капусту правильно — и куры будут радовать свежими яйцами в любое время года: секрет опытных птицеводов
- 11:05 12 февраля
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- Служба новостей
Зимой особенно важно обеспечить сбалансированное питание для кур, включая в рацион не только зерно, но и овощи.
Белокочанная капуста – ценный продукт для несушек, однако важно знать, как правильно ее давать. Из-за содержания неперевариваемой клетчатки, ее нужно включать в рацион в умеренных количествах.
Капуста является настоящим лакомством для кур, поэтому они с удовольствием съедят ее в любом предложенном количестве. Лучше всего давать ее небольшими порциями зимой или весной.
Капусту можно подмешивать в мешанки или подвешивать на веревке, чтобы разнообразить досуг несушек.
Чтобы получить пользу, а не вред, давайте капусту курам не чаще 2-3 раз в неделю.
Не стоит давать белокочанную капусту в вареном или тушеном виде, так как это снижает ее питательную ценность. Недоеденную капусту следует сразу убирать, чтобы избежать порчи продукта, пишет дзен-канал "Куриная жизнь от А до Я"
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