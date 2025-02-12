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Даем капусту правильно — и куры будут радовать свежими яйцами в любое время года: секрет опытных птицеводов

Даем капусту правильно — и куры будут радовать свежими яйцами в любое время года: секрет опытных птицеводов

Зимой особенно важно обеспечить сбалансированное питание для кур, включая в рацион не только зерно, но и овощи.

Белокочанная капуста – ценный продукт для несушек, однако важно знать, как правильно ее давать. Из-за содержания неперевариваемой клетчатки, ее нужно включать в рацион в умеренных количествах.

Капуста является настоящим лакомством для кур, поэтому они с удовольствием съедят ее в любом предложенном количестве. Лучше всего давать ее небольшими порциями зимой или весной.

Капусту можно подмешивать в мешанки или подвешивать на веревке, чтобы разнообразить досуг несушек.

Чтобы получить пользу, а не вред, давайте капусту курам не чаще 2-3 раз в неделю.

Не стоит давать белокочанную капусту в вареном или тушеном виде, так как это снижает ее питательную ценность. Недоеденную капусту следует сразу убирать, чтобы избежать порчи продукта, пишет  дзен-канал "Куриная жизнь от А до Я"

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