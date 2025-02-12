На сайдинг и даже не посмотрите: строители теперь выбирают материал 2 в 1 — прочный и короеды не страшны

Фото из архива "Про Города"

При строительстве загородного дома владельцы тщательно выбирают отделочные материалы, сочетающие в себе функциональность и привлекательный внешний вид. Для отделки фасадов каркасных домов часто используется сайдинг. Однако, по мнению автора Дзен-канала “КаркасБлог”, существует более современный материал, позволяющий создать дом с оригинальным дизайном.

Речь идет о блок-хаусе – материале, имитирующем брус, что позволяет превратить каркасный дом в подобие рубленой избы.

Блок-хаус подходит как для внешней, так и для внутренней отделки. Он легко сочетается с различными пропитками, которые делают его устойчивым к возгоранию и защищают от вредителей.

Преимущества блок-хауса не ограничиваются этим. Материал не растрескивается со временем и превосходит оцилиндрованное бревно по прочности.

Кроме того, блок-хаус представлен в различных вариантах: более тонкий – для внутренней отделки, а более широкий – для внешней.