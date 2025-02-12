На сайдинг и даже не посмотрите: строители теперь выбирают материал 2 в 1 — прочный и короеды не страшны
- 09:40 12 февраля
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- Служба новостей
При строительстве загородного дома владельцы тщательно выбирают отделочные материалы, сочетающие в себе функциональность и привлекательный внешний вид.
Для отделки фасадов каркасных домов часто используется сайдинг. Однако, по мнению автора Дзен-канала “КаркасБлог”, существует более современный материал, позволяющий создать дом с оригинальным дизайном.
Речь идет о блок-хаусе – материале, имитирующем брус, что позволяет превратить каркасный дом в подобие рубленой избы.
Блок-хаус подходит как для внешней, так и для внутренней отделки. Он легко сочетается с различными пропитками, которые делают его устойчивым к возгоранию и защищают от вредителей.
Преимущества блок-хауса не ограничиваются этим. Материал не растрескивается со временем и превосходит оцилиндрованное бревно по прочности.
Кроме того, блок-хаус представлен в различных вариантах: более тонкий – для внутренней отделки, а более широкий – для внешней.
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