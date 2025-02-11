"Капитан Крюк": всероссийская премьера семейной комедии про хоккей с Романом Курцыным и Евой Смирновой
- 09:09 11 февраля
- 16+
- AnnaAnna
15 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру семейной комедии про хоккей «Капитан Крюк» 6+ с Романом Курцыным, Евой Смирновой, Степаном Девониным, Ольгой Тумайкиной и Сергеем Степиным.
Никита Крюков (Роман Курцын) — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. С ним никто не готов работать. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы (Ольга Тумайкина). Он срывается в родной город. Но оказывается, что это сообщение отправила младшая дочь мамы от второго мужа (Ева Смирнова). После смерти отца Никита почти сразу уехал в Москву, а затем в Америку и все это время не общался с мамой — он не смог простить того, что она почти сразу сошлась с другим. Сестра Женька — фанатка Крюкова… и сама хоккеистка в подростковой смешанной команде. Женька всем рассказывает, что они с Никитой постоянно общаются, и что он скоро приедет и приведет их команду к финалу. Это продолжается несколько лет, и уже никто ей не верит, пока Никита Крюков в результате «финта» Женьки действительно не появляется в их городе. Но Женькин «лучший друг» никого тренировать не планировал, а собирается как можно скорее вернуться в Москву. Женька уверена, что достойна большой карьеры в хоккее. Она не сомневается в том, что Крюков заметит ее талант и обязательно сделает ее звездой. Пока сестра думает о комбинации, как задержать брата, Крюков по просьбе мамы заглядывает на тренировку и находит мотивацию не уезжать. Он решает заняться детской командой. Только вот Женьку причина изменившихся планов Крюка вряд ли обрадует.
Роман Курцын, главный герой фильма: «Говорят, что "Цель оправдывает средства". Главной движущей силой моего героя, хоккеиста Никиты Крюкова, на пути к успеху был гнев, с помощью которого он сносил соперников и все преграды на пути. Приехав спустя много лет в родной город в статусе звезды, ему приходится снизойти до тренера детской любительской команды. Да, они не готовы на все ради победы, как Никита, но каждый из них готов на все ради своей команды. И оказавшись в кругу этих ребят, Никита осознает, что обиды и «спортивная» злость лишили его гораздо большего — искренней дружбы. Сможет ли Никита стать другом своим юным подопечным, а главное примут ли они его — это и есть основная линия нашего кино».
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